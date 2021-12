L’AC Milan et l’Inter Milan dévoilent de superbes designs pour le remplacement de San Siro qui rivalisera avec le stade Tottenham Hotspur d’un milliard de livres sterling

L’AC Milan et l’Inter Milan ont dévoilé des plans époustouflants pour leur nouveau stade qui remplacera l’emblématique San Siro.

Les géants de la Serie A partagent un domaine dans la capitale italienne et construiront un nouveau complexe pour remplacer le terrain existant qui a connu de nombreux moments mémorables au fil des ans.

getty

Le San Siro ne sera plus le domicile de l’AC Milan et de l’Inter Milan

L’AC Milan et l’Inter auront une magnifique nouvelle maison qui sera prête d’ici 2025

Le nouveau lieu s’appellera « la cathédrale » et s’inspire de la cathédrale de Milan, le Duomo di Milano.

Il est conçu par Populous, qui a conçu certaines des arènes sportives les plus emblématiques du monde ces dernières années.

Ils ont participé à la conception du stade de Wembley, des principaux stades des Jeux olympiques de Sydney 2000 et de Londres 2012, de l’Emirates Stadium et du Tottenham Hotspur Stadium.

Le San Siro restera intact jusqu’en 2026 au moins, où le stade devrait accueillir la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2026.

Le stade est conçu par la même société qui a réalisé les plans du stade Tottenham Hotspur

Le stade s’inspire de l’emblématique cathédrale au cœur de Milan

La zone autour du stade comprendra un complexe sportif et de loisirs

« Le nouveau San Siro sera le plus beau stade du monde pour sa forte identité et sa reconnaissabilité. Une arène attrayante, accessible et durable pour la ville de Milan qui facilitera la croissance des clubs et leur compétitivité mondiale », a déclaré Paolo Scaroni, président de l’AC Milan.

Alessandro Antonello, PDG du FC Internazionale, a déclaré : « Le nouveau stade de Milan sera situé dans un espace vert extra-contemporain qui pourra être habité toute l’année.

« Le nouveau quartier des sports et loisirs et son parc de 50 000 m² feront de San Siro le quartier incontournable du sport et du divertissement.

Aucun calendrier n’a été donné mais le projet devrait être terminé d’ici 2024 ou 2025.

Le stade fera partie d’un nouveau quartier dédié au sport et aux loisirs qui comprendra de vastes espaces verts.

