L’AC Milan gagne 2-3 dans le fief de l’Atalanta

10/03/2021 à 22:47 CEST

Les Milan a remporté le Atalante 2-3 lors du match disputé ce dimanche au Stade Gewiss. Les Atalante Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel tenu contre le Inter. Du côté des visiteurs, le AC Milan a remporté le Spezia Calcio loin de chez lui par 1-2 et auparavant, il l’a également fait dans son fief, contre le Venise par 2-0. Avec ce résultat, l’équipe de Bergame est huitième à la fin du match, tandis que le Milan est deuxième.

La rencontre a commencé du bon pied pour lui AC Milan, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au but de Davide Calabre quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 1. L’équipe rojinegro s’est de nouveau jointe, augmentant les distances en établissant 0-2 grâce à un but de Sandro tonali au bord de la fin, en 43, concluant la première mi-temps avec un 0-2 à la lumière.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival avec un but de Rafael Léao à 78 minutes. Mais plus tard le Atalante réduction des écarts avec un but sur penalty de Duvan Zapata à la 86e minute. Puis l’équipe locale a marqué à nouveau, s’approchant du tableau d’affichage avec un but de Mario Pasalic peu avant la fin, plus précisément en 1990, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat final de 2-3.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Atalante a donné accès à Giuseppe Pezzella, Teun Koopmeiners, Luis Muriel, Josip Ilicic et Mario Pasalic pour Matteo Pessina, Merih Demiral, Joakim maehle, Ruslan Malinovskiy et Remo Freuler, Pendant ce temps, il Milan a donné le feu vert à Messie junior, Ismaël Bennacer, Visite de Fodé et Pietro Pellegri pour Brahim Diaz, Sandro tonali, Théo Hernandez et Rafael Léao.

L’arbitre du match a sorti cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Martre de roon de l’équipe locale et Brahim Diaz, Fikayo Tomori, Messie junior et Rafael Léao L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Atalante reste avec 11 points et le Milan il monte à 19 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Serie A : le Atalante tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Empoli à la maison, tandis que le AC Milan jouera à domicile contre lui Hellas Vérone.

Fiche techniqueAtalante :Juan Musso, Berat Djimsiti, José Luis Palomino, Merih Demiral (Teun Koopmeiners, min.46), Davide Zappacosta, Marten De Roon, Remo Freuler (Mario Pasalic, min.87), Joakim Maehle (Luis Muriel, min.56), Matteo Pessina (Giuseppe Pezzella, min.24), Ruslan Malinovskiy (Josip Ilicic, min.56) et Duván ZapataAC Milan:Mike Maignan, Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Theo Hernandez (Fode Touré, min.80), Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz (Junior Messias, min.74), Sandro Tonali (Ismael Bennacer, min.80), Franck Kessie , Rafael Leao (Pietro Pellegri, min.90) et Ante RebicStade:Stade GewissButs:Davide Calabria (0-1, min. 1), Sandro Tonali (0-2, min. 43), Rafael Leao (0-3, min. 78), Duván Zapata (1-3, min. 86) et Mario Pasalic (2-3, minimum 90)