L’AC Milan marque trois points après avoir battu Venise 2-0

22/09/2021 à 22:47 CEST

Les Milan a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Venise ce mercredi dans le Giuseppe Meazza. Les AC Milan Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Juventus. Du côté des visiteurs, le Venise il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Spezia Calcio. Avec cette défaite, l’équipe vénitienne était en dix-huitième position après la fin du match, tandis que le AC Milan est deuxième.

Pendant la première partie du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui AC Milan, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Brahim Diaz à 68 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a augmenté le score grâce au succès devant le but de Théo Hernandez à la 82e minute, mettant ainsi fin à la confrontation sur le score de 2-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Fikayo Tomori, Théo Hernandez, Alexis Saelemaekers, Pietro Pellegri et Franck Kessie remplacement Matteo gabbia, Visite de Fodé, Alessandro Florenzi, Ante Rebic et Brahim Diaz, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Thomas Henri, Domen Crnigoj, David Okereke, Pasquale Mazzocchi et tanneur tessmann, qui est entré par Francesco Forte, Dor peretz, Dennis Johnsen, Tyronne ebuehi et Antonio Vacca.

Dans le match, il y a eu un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe vénitienne. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à Francesco Forte et Mattia caldara.

Avec ce résultat, le Milan monte à 13 points et reste dans le carré d’entrée de la Ligue des champions et le Venise continuer avec trois points.

Le lendemain, l’équipe de Stefano pioli affrontera contre Spezia Calcio, Pendant ce temps, il Venise de Paolo Zanetti sera mesuré contre lui Turin.

Fiche techniqueAC Milan:Mike Maignan, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli, Matteo Gabbia (Fikayo Tomori, min.59), Fode Touré (Theo Hernandez, min.59), Alessandro Florenzi (Alexis Saelemaekers, min.60), Ismael Bennacer, Brahim Díaz (Franck Kessie , min.81), Sandro Tonali, Rafael Leao et Ante Rebic (Pietro Pellegri, min.74)Venise :Niki Maenpaa, Tyronne Ebuehi (Pasquale Mazzocchi, min.74), Mattia Caldara, Pietro Ceccaroni, Cristian Molinaro, Antonio Vacca (Tanner Tessmann, min.82), Gianluca Busio, Dor Peretz (Domen Crnigoj, min.53), Mattia Aramu , Francesco Forte (Thomas Henry, min.53) et Dennis Johnsen (David Okereke, min.74)Stade:Giuseppe MeazzaButs:Brahim Díaz (1-0, min. 68) et Theo Hernandez (2-0, min. 82)