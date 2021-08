L’AC Milan met le Real Madrid à l’épreuve

08/08/2021 à 10:00 CEST

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti fait face à son dernier engagement de préparation contre l’AC Milan avant de faire ses débuts contre le Deportivo Alavés à Mendizorroza en Liga 2021/22. Les Blancs, qui n’ont remporté qu’une seule victoire cette pré-saison, affrontent un rival bien plus roulé que a rendu les choses difficiles pour Valence lors de son dernier match.

Avec les départs de Sergio Ramos, Raphael Varane et Brahim Díaz et le seul renfort de David Alaba, le club de la capitale affronte une saison avec plus de doutes que de certitudes sur ce qu’est la deuxième étape de Carlo Ancelotti à la tête de l’équipe première.. Ils ont facilement battu Fuenlabrada (3-1), mais Ils n’ont pas pu passer le match nul (1-1) contre le Rayo Vallecano et sont tombés face aux Rangers (2-1).

Cependant, Le Real Madrid est favori dans ce duel contre l’AC Milan, une équipe qu’il n’a pas affrontée officiellement depuis plus d’une décennie: la dernière confrontation consiste en novembre 2010 avec un résultat de 2-2. Depuis, ils ne se sont rencontrés qu’en matchs amicaux, avec deux victoires pour les Blancs, une pour les Italiens et un nul..

Match spécial pour Brahim Díaz

Le joueur de Malaga affrontera l’équipe qui détient ses droits, le Real Madrid. Les Blancs ont payé 17 millions d’euros pour Brahim Díaz à l’été 2019, mais après une année à laquelle il a à peine participé, il s’est retrouvé prêté à l’AC Milan pour une saison.. Après l’année académique 2020/21, le club a de nouveau parié sur un prêt à la même équipe pour deux saisons supplémentaires.

Le joueur de l’académie des jeunes de Malaga, que Barcelon a tenté de recruter à deux reprises au cours de sa période d’entraînement, a fini par se rendre à Manchester City à l’été 2014, alors qu’il avait 15 ans.. Pep Guardiola lui a donné des minutes avec l’équipe première et a fini de la façonner avant de partir pour la capitale.