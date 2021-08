L’AC Milan, meurtrier à l’extérieur en 2021

30/08/2021 à 16h00 CEST

L’AC Milan de Stefano Pioli a été l’une des grandes révélations de la dernière année de football. Avec un jeu voyant et dévastateur, les Rossoneri a terminé le parcours en Serie A dans les quatre premiers et a obtenu son billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions sept saisons plus tard. San Siro, quoi a célébré jusqu’à sept titres tout au long de son histoire, redevient territoire européen.

Les Italiens, qui ont signé cet été Tomori, Tonali, Maignan, Giroud, Brahim et Florenzi, sont l’une des équipes les plus meurtrières à l’extérieur : jusqu’à présent en 2021, ils ont remporté jusqu’à 11 victoires, ce qu’ils n’ont remporté que le FC Barcelone et Manchester City. Le dernier était précisément dans la première de la saison: ils ont battu la Sampdoria au minimum avec un but de Brahim Díaz.

11 – L’AC Milan a remporté 11 matchs de Serie A à l’extérieur depuis le début de 2021, le plus grand nombre de ligues européennes du Top 5 (à égalité avec Manchester City et Barcelone). Voyage #SerieA #SampdoriaMilan pic.twitter.com/X5UzNKvKHu – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 23 août 2021

Les Rossoneri, en effet, Ils se sont battus pour le Scudetto jusqu’à la dernière ligne droite de la saison, lorsque les résultats ont cessé d’accompagner et qu’ils n’ont pas pu suivre l’Inter, qui a gagné avec tout le mérite et a mis fin à l’hégémonie de la Juventus en Serie A.

Continuer à grandir en Italie et en Europe

L’AC Milan est sorti de la crise. Après plus de sept saisons dans l’ombre des grandes équipes italiennes, Stefano Pioli a redonné l’identité à une équipe qui naviguait dans le no man’s-zone du football italien et ce bloc est solide, avec un style de jeu défini et avec des pièces qui ont offert de grandes performances ces dernières années.

Le défi passe par consolider ce qui a été construit jusqu’à présent: rester en tête du classement en Serie A, faire du bon boulot en Coppa et même rejouer une finale et affronter la phase de groupes de la Ligue des champions avec la plus grande des illusions.