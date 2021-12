L’AC Milan peut garder la tête haute malgré la sortie de la Ligue des champions

L’AC Milan s’est retiré du groupe B de la Ligue des champions, terminant dernier du groupe avec quatre points. Ils ont subi quelques défaites décevantes et s’attendaient peut-être à faire mieux, mais la réalité est que le groupe B avait l’apparence d’un « groupe de la mort » alors que le Milan inexpérimenté était de retour dans la compétition pour la première fois depuis plusieurs années. . Les Rossoneri doivent considérer cela comme une expérience d’apprentissage et continuer à aller de l’avant.

L’AC Milan peut garder la tête haute après la Ligue des champions

Les résultats

Milan a perdu deux fois contre Liverpool, en a perdu un et en a gagné un contre l’Atletico Madrid, et en a perdu un et égalé un contre Porto. Toutes ces équipes sont parmi les meilleures de leurs ligues. Milan siège au sommet de la Serie A, mais avait peu d’expérience dans ce tournoi.

En plus de cela, Milan a joué la compétition sans beaucoup de joueurs cruciaux. Le gardien Mike Maignan, un caillou dans le dos, a raté la majorité des matchs. Tout comme Ante Rebic, qui a commencé le tournoi en feu contre Liverpool. D’autres joueurs importants tels que Simon Kjaer, Rafael Leao, Davide Calabria et Oliver Giroud étaient dans et hors de l’équipe. Avec tout ce qui s’est passé, Milan a joué avec passion et faim, et les fans ont soutenu tout le long.

Le point culminant du tournoi a été la victoire contre l’Atletico Madrid lors de la cinquième journée. Milan avait désespérément besoin d’une victoire pour garder ses espoirs, et Junior Messias a trouvé le fond des filets à la 86e minute. C’était un sentiment et un moment de pure joie européenne qui n’a pas été ressenti autour de Milan depuis un certain temps.

Les jeunes joueurs, tels que Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Brahim Diaz et Leao (quand ils sont en bonne santé) ont eu leur juste part de moments brillants. Ils sont cruciaux pour l’avenir de Milan, cette expérience leur est donc inestimable.

Regard vers l’avenir pour l’AC Milan

Du côté positif, Milan est premier de Serie A. Après 16 matches, l’équipe compte 38 points. Cela comprend 12 victoires, deux nuls et deux défaites. Leurs cinq prochains matchs comprennent trois matchs « gagnables » contre l’Udinese, Empoli et Venezia, mais aussi deux matchs difficiles contre Napoli et l’AS Roma.

Des stars blessées telles que Leao, Giroud et Rebic devraient revenir ce mois-ci. Ils sont très importants pour l’attaque, et même si Milan n’aura désormais que des compétitions nationales sur lesquelles se concentrer, le retour de ces joueurs est assez important.

La blessure de fin de saison de Kjaer est vraiment inquiétante. Il est l’un des vétérans expérimentés de Milan et a récemment joué son meilleur football. Le monde du football en était conscient, puisque Kjaer était invité à la cérémonie du Ballon d’Or, et le Danois a terminé devant d’autres joueurs très notables tels que Ruben Dias, Bruno Fernandes, Luka Modric et Harry Kane. Trouver un remplaçant approprié en janvier est de la plus haute importance pour Milan. Les seules autres options (en dehors de Tomori) incluent Alessio Romagnoli et Matteo Gabbia.

Milan est bien placé pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Assis à la première place, Milan met l’accent sur la conquête de la couronne de Serie A. Le règne de la Juventus semble terminé, mais il y a beaucoup d’autres concurrents.

Photo principale

Intégrer à partir de .