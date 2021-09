L’AC Milan, puissant en Serie A

in

23/09/2021 à 18h00 CEST

L’AC Milan de Stefano Pioli a commencé la saison à un niveau élevé. Ils ont battu Venezia (2-0) lors de la cinquième journée de Serie A et ont ajouté 13 points sur 15 possibles au début de la saison 2021/22. Malgré l’amère défaite contre Liverpool en Ligue des champions, le rossoneri Ils sont l’une des équipes les plus en forme du championnat et sont dans la zone noble avec les mêmes points que l’Inter.

Italiens, qui sont revenus au sommet de la compétition continentale après plus de sept ans d’attente, additionner quatre victoires et un nul lors des cinq premiers matchs de Serie A. C’est la troisième fois que l’AC Milan marque 13 points lors de ses cinq premiers matches : ils ne l’avaient atteint que lors des saisons 2002/03 et 2003/04.

4 – L’AC Milan a marqué au moins 13 points lors des cinq premiers matchs d’une saison de Serie A pour sa quatrième fois en trois points pour une période de victoire (2002/03, 2003/04 et 2020/21). Accélérateur # MilanVenezia pic.twitter.com/CMeMG0BAix – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 22 septembre 2021

L’équipe milanaise s’est débarrassée de Venezia avec des buts de Brahim Díaz et Theo Hernádez en seconde période et a grimpé à la deuxième place avec 13 points., le même que l’Inter de Simone Inzaghi, et en l’absence de Naples jouant son match contre la Sampdoria. Quoi qu’il en soit, les hommes de Stefano Pioli continueront un jour de plus installés dans le top 4 de la Serie A.

Retrouver son importance historique

L’AC Milan fait face, après de nombreuses années loin des projecteurs, à une saison passionnante. Le retour en Ligue des Champions a redonné de la motivation aux supporters : la saison dernière, ils étaient en lice pour le titre jusqu’à la finale et ont terminé dans le top quatre (finaliste) avec un certain confort dans ce qui semble être un retour à leur importance historique dans le football italien et européen.

Avec un total de 18 Scudettos à son palmarès, L’AC Milan est le troisième club le plus titré derrière la Juventus (36) et l’Inter (19). C’est aussi la deuxième entité avec le plus de titres en Ligue des Champions : seul le Real Madrid, avec 13, dépasse les sept de l’équipe italienne. Derrière se trouvent d’autres clubs historiques comme Bayern (6), Liverpool (6), FC Barcelone (5) ou Ajax (4).