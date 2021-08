in

Selon Fabrizio Romano, l’AC Milan est de retour à la recherche du milieu de terrain de Chelsea Tiémoué Bakayoko. Les Rossoneri s’efforcent de constituer l’équipe la plus forte possible en raison de leur retour très attendu en Ligue des champions, et ont identifié Bakayoko comme une option idéale pour le milieu de terrain. Le Français, bien sûr, a de l’expérience avec Milan, ce qui en fait un retour aux sources potentiel.

L’AC Milan remplace Tiémoué Bakayoko

L’ajustement

Bakayoko a brillé lors de sa seule année de prêt à Milan, lors de la saison 2018/19. Par la suite, il a de nouveau passé du temps avec Monaco, et la saison dernière pour Naples. Il était assez bon pour Napoli, et clairement, il est habitué à la Serie A.

Bien que Bakayoko ait été fantastique avec Milan, un achat ou un prêt ne garantit pas une position de départ. Franck Kessie et Ismael Bennacer sont les partants préférés de Milan. Le manager Stefano Pioli utilise une formation 4-2-3-1, ne faisant appel qu’à deux milieux de terrain.

Pioli, cependant, aura de la profondeur et plus d’options. Pour l’instant, la seule option de milieu de terrain fiable de Milan sur le banc est Sandro Tonali. Jeune joueur au potentiel alléchant, Tonali n’a pas encore assez d’expérience pour les plus grands états.

Bakayoko apporte cette expérience. Plus que cela, c’est un excellent milieu de terrain défensif. Il traque le ballon et les joueurs adverses comme aucun autre. De plus, il devient également une menace offensive.

Il résout également un autre problème pour Milan. Kessie et Bennacer ne seront pas présents en janvier lors de la Coupe d’Afrique des nations. Bakayoko glisse dans le 11 de départ ici. Avec Tonali, ils créent un mélange de ténacité et de créativité.

La profondeur est de plus en plus importante pour les Rossoneri. Jouer dans trois compétitions est épuisant. Depth, cependant, n’est pas seulement une liste de joueurs, mais une liste de joueurs fiables. Milan est probablement sans Tommaso Pobega maintenant aussi après son prêt à Turin. Bakayoko devient de facto le premier nom de milieu de terrain hors du banc.

