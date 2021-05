L’AC Milan remporte les trois points après avoir battu Torino (0-7)

12/05/2021 à 22:50 CEST

le Milan a montré sa meilleure version après s’être battu à la maison à Turin 0-7 pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade olympique Grande Torino ce mercredi. le Turin Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre lui. Hellas Vérone. Pour sa part, AC Milan a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre le Juventus loin de chez soi et Bénévent dans leur stade, par 0-3 et 2-0 respectivement. Après le duel, l’équipe de Turin est seizième, tandis que le Milan Il est troisième après la fin du match.

La première partie du jeu a commencé de manière excellente pour lui AC Milan, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade olympique Grande Torino grâce à l’objectif de Théo Hernandez à la 19e minute. L’équipe visiteuse a de nouveau marqué, augmentant l’écart pour porter le score à 0-2 grâce à un but à onze mètres de Franck Kessie à la 26e minute, terminant la première mi-temps avec le résultat 0-2.

La seconde moitié du match a commencé de manière favorable pour l’équipe rojinegro, qui a augmenté sa distance avec un but de Brahim Diaz quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 50e minute. AC Milan, qui s’est distancé en établissant le 0-4 avec un double but de Théo Hernandez à la minute 62. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe visiteuse a augmenté grâce à un but de Ante Rebic à 67 minutes, permettant le 0-5. Ensuite, l’équipe rouge et noire a de nouveau marqué au moyen d’un Ante Rebic à la 72e minute, il a établi le 0-6. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui s’est distanciée au moyen d’un nouvel objectif de Ante Rebic, complétant ainsi un tour du chapeau à la minute 79, terminant ainsi le match avec un score final de 0-7.

Le technicien de la Turin, Davide Nicola, a donné accès au champ à Simone Verdi, Thomas Rincon Oui Cristian Ansaldi remplacer Daniele Baselli, Karol Linetty Oui Ricardo Rodriguez, tandis que du côté du Milan, Stefano Pioli remplacé Soualiho Meite, Rade Krunic, Diogo Dalot, Rafael Leao Oui Mario Mandzukic pour Ismael Bennacer, Brahim Diaz, Théo Hernandez, Hakan calhanoglu Oui Ante Rebic.

L’arbitre a averti Daniele Baselli Oui Karol Linetty par le Turin déjà Ismael Bennacer par l’équipe rojinegro.

Avec cette bonne performance, le AC Milan il monte à 75 points en Serie A et reste à la troisième place du classement, au lieu d’accéder à la Ligue des champions. Pour sa part, Turin il reste avec 35 points avec lesquels il a atteint le trente-sixième jour.

Le lendemain de la compétition, le Turin jouera contre lui Spezia Calcio à la maison, tandis que le AC Milan affrontera dans sa querelle contre le Cagliari.

Fiche techniqueTurin:Salvatore Sirigu, Bremer, Lyanco, Alessandro Buongiorno, Wilfried Stephane Singo, Karol Linetty (Tomás Rincón, min.56), Rolando Mandragora, Daniele Baselli (Simone Verdi, min.56), Ricardo Rodríguez (Cristian Ansaldi, min.56), Federico Bonazzoli et Simone ZazaAC Milan:Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Theo Hernandez (Diogo Dalot, min 69), Samu Castillejo, Brahim Díaz (Rade Krunic, min 63), Ismael Bennacer (Soualiho Meite, min 46), Franck Kessie , Hakan Calhanoglu (Rafael Leao, min 70) et Ante Rebic (Mario Mandzukic, min 80)Stade:Stade olympique Grande TorinoButs:Theo Hernandez (0-1, min.19), Franck Kessie (0-2, min.26), Brahim Díaz (0-3, min.50), Theo Hernandez (0-4, min.62), Ante Rebic (0-5, min.67), Ante Rebic (0-6, min.72) et Ante Rebic (0-7, min.79)