L’AC Milan se dit intéressé par un échange entre Philippe Coutinho et Alessio Romagnoli

L’AC Milan s’intéresse à Philippe Coutinho et un échange avec Alessio Romagnoli au FC Barcelone fait l’objet de rumeurs. Cependant, il est également signalé qu’aucune discussion n’est en cours entre les deux clubs.

Tout d’abord, Diario SPORT a signalé que Milan serait intéressé par la signature de Coutinho ou Miralem Pjanić de Barcelone, mais ils n’ont actuellement pas l’argent pour payer les gros salaires et les frais de transfert en plus.

Cela a ouvert les portes d’un éventuel accord d’échange.

La sortie de Hakan Çalhanoğlu à l’Inter Milan sur un transfert gratuit signifiait que l’AC Milan aimerait un joueur qui pourrait jouer ce rôle, et Coutinho serait un bon candidat.

Romagnoli est sur le radar de Barcelone depuis un certain temps. Il est gaucher et avec une expérience internationale, et correspond à ce que le club recherche. Pour être juste, il est entendu qu’il n’est pas une cible de choix, mais d’un autre côté, le club le note.

Barcelone espère trouver un repreneur pour Coutinho, blessé depuis un certain temps, afin de réduire sa masse salariale et de pouvoir inscrire Lionel Messi, actuellement agent libre.

Le journaliste basé à Milan Fabrizio Romano, cependant, a jeté l’eau froide sur les discussions d’un échange, écrivant: “Il n’y a pas de pourparlers en cours entre l’AC Milan et Barcelone pour Coutinho, à ce jour – mais Philippe est toujours sur le marché.”