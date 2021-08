L’AC Milan se rapproche de Yacine Adli

Selon Gianluca di Marzio, l’AC Milan se rapproche du milieu de terrain bordelais Yacine Adli. Les négociations se déroulent bien et Milan cherche à conclure l’accord le plus tôt possible.

Ceci, bien sûr, vient après la débâcle de Josip Ilicic. Di Marzio mentionne également que Bordeaux tente de signer Fransergio de Braga, indiquant qu’ils se préparent pour le départ d’Adli.

Milan se rapproche de Yacine Adli

Le rôle potentiel

Adli est jeune, il aura 21 ans le mois prochain. Bien qu’il ne soit évidemment pas aussi expérimenté qu’Ilicic, il correspond à la chronologie de la jeunesse de Milan. Ce déménagement pourrait très bien être un investissement pour le présent et l’avenir.

Le jeune français est également assez polyvalent, pouvant jouer la plupart des postes de milieu de terrain. Il est suffisamment fort et conditionné pour jouer en tant que milieu de terrain central, mais il est également suffisamment créatif pour jouer en tant que milieu de terrain offensif. Le manager de Milan Stefano Pioli aime la polyvalence, et Adli l’apporte à la table.

La saison dernière, en 35 matches avec Bordeaux en Ligue 1, Adli a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. La saison précédente, 2019/20, Adli a marqué trois buts et fourni trois passes décisives en 21 apparitions. Les chiffres ne sortent pas de la feuille de statistiques comme étant hors de ce monde, mais Adli est à la fois jeune et placé dans plusieurs positions. Au cours des deux dernières saisons, il a joué en tant que milieu de terrain défensif, milieu de terrain central, milieu de terrain offensif, ailier gauche et ailier droit. Il est difficile de s’attendre à ce qu’un jeune joueur excelle dans tout si rapidement.

Adli sortira certainement du banc pour Milan. Il peut apporter de la profondeur derrière Ante Rebic sur l’aile gauche, mais aussi Brahim Diaz dans le rôle de milieu de terrain offensif (en supposant que Milan ne bouge pour aucun autre joueur à ce poste). En janvier, lorsque les stars du milieu de terrain Franck Kessie et Ismael Bennacer seront à la Coupe d’Afrique des nations, Adli pourrait voir de nombreuses minutes en tant que milieu de terrain central.

Photo principale

Intégrer à partir de .