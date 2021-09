L’AC Milan se rend à Anfield pour le choc des géants européens

L’AC Milan se rendra à Anfield pour affronter Liverpool mercredi soir. Ce sera le premier match des Rossoneri en Ligue des champions en près de sept ans, et il affrontera un ancien rival.

Il y a eu Istanbul en 2005 où Liverpool a réalisé l’impossible en finale et est revenu et a gagné après avoir perdu trois buts contre Milan. Et puis, bien sûr, il y a eu Athènes deux ans plus tard où Milan a pris sa revanche.

Les deux équipes ont connu des effondrements et des saisons médiocres peu de temps après, mais Liverpool a mis tout cela au passé et a récemment disputé deux finales de Ligue des champions, en remportant une. Milan, en revanche, se remet enfin de son mauvais jeu. Les Rossoneri ne seront pas favoris pour ce match, mais il s’annonce néanmoins compétitif.

AC Milan : Aperçu du match contre Liverpool

Formulaire AC Milan

Le point positif pour Milan entrant dans ce match est sa forme chaude. Ils occupent la deuxième place de la Serie A avec neuf points en trois matches – toutes des victoires. Ils ont gagné par un score combiné de 7-1. La défense est plus fidèle que jamais et les buts arrivent. Ce qui rend cela plus impressionnant, c’est que la majorité du temps que l’équipe a passé sur le terrain a été sans les stars Zlatan Ibrahimovic et Franck Kessie.

Mike Maignan s’est vu confier la tâche apparemment impossible de faire oublier Gianluigi Donnarumma aux fans de Milan, mais c’est exactement ce qu’il a fait. Fikayo Tomori ressemble de plus en plus à une bonne affaire de Chelsea à chaque match. De jeunes joueurs tels que Sandro Tonali, Rafael Leao et Brahim Diaz se montrent également. Toute l’équipe tire à plein régime et cherchera à faire une déclaration contre Liverpool.

L’équipe est enfin en bonne santé également, car Ibrahimovic et Kessie sont de retour tandis qu’Oliver Giroud s’est remis de COVID-19. Ils seront tous prêts pour Liverpool.

Actualités de l’équipe de l’AC Milan

Maignan, bien sûr, sera l’homme entre les poteaux. La défense devrait rester cohérente et comporter Theo Hernandez à gauche, Tomori et Simon Kjaer au milieu et Davide Calabria à droite.

Le double pivot du milieu de terrain a beaucoup compté sur Sandro Tonali, mais Ismael Bennacer n’a pas commencé le dernier match en prévision d’être préparé pour le match de Liverpool. Le milieu du terrain mettra probablement en vedette Kessie et Bennacer. Tonali, cependant, sera un grand nom sur le banc.

Leao et Alexis Saelemaekers ont bien joué cette saison, mais s’attendent à ce que Milan aille chercher de l’expérience ici. Alessandro Florenzi et Ante Rebic seront aux commandes. Le garçon vedette Brahim Diaz jouera en tant que milieu de terrain offensif et Ibrahimovic cherchera à briller en tant que seul attaquant.

Forme de Liverpool

Liverpool joue aussi bien que prévu, occupant la troisième place du classement de la Premier League. Ils ont 10 points sur 12 possibles en quatre matches. Leurs trois victoires sont venues de Norwich City, Burnley et Leeds United. Tout cela, bien sûr, était des victoires attendues.

Le seul match nul est venu contre Chelsea, les champions d’Europe en titre. En bref, il est facile de voir que Liverpool est de retour parmi l’élite du football après une saison pleine de blessures l’année dernière.

La grande nouvelle de l’équipe ici est que l’attaquant Roberto Firmino est susceptible de manquer le match car il reste dans le processus de récupération de sa blessure. Le Brésilien est super talentueux, mais son remplaçant à Diogo Jota est presque aussi bon. Liverpool est assez talentueux et Milan le verra tôt.

Ensuite, bien sûr, les Reds ont leur juste part de pouvoir de star. Allison et Virgil van Dijk sont parmi les meilleurs joueurs à leur poste. Fabinho est un mur de briques au milieu de terrain. Ensuite, Mohamed Salah et Sadio Mane sont deux des joueurs les plus excitants de tout le football. Cela ne couvre même pas l’ensemble de Liverpool 11, qui est incroyablement bien équilibré.

Milan aura un test majeur devant eux, contre l’une des équipes les plus talentueuses et les plus expérimentées de la Ligue des champions.

Photo principale

