L’AC Milan s’impose face à Cagliari (4-1)

29/08/2021 à 22:47 CEST

Les Milan a montré sa meilleure version après avoir battu 4-1 à Cagliari lors du match qui s’est déroulé dans le Giuseppe Meazza ce dimanche. Les AC Milan est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir gagné à domicile par un score de 0-1 à la Sampdoria. Du côté des visiteurs, le Cagliari a récolté une égalité à double sens contre le Spezia Calcio, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe rouge et noire est quatrième, tandis que le Cagliari Il est quatorzième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui AC Milan, qui a tiré le coup de canon sur le Giuseppe Meazza avec un peu de Sandro tonali à la minute 12. Mais plus tard, le Cagliari a réagi et a égalisé le match grâce au but de Alessandro Deiola À la 15e minute, cependant, l’équipe rojinegro a pris la tête au tableau d’affichage, portant le score à 2-1 grâce à un but de Rafael Léao à 17 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, augmentant l’avantage avec un but de Olivier Giroud à 24 minutes. L’équipe rouge-noir a marqué à nouveau, augmentant le score avec un nouveau but à onze mètres de Olivier Giroud, qui a ainsi réalisé un doublé quelques instants avant le coup de sifflet final, en 43, concluant la première mi-temps avec un 4-1 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 4-1.

C’était un match dans lequel les entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Ante Rebic, Ismaël Bennacer, Alessandro Florenzi, Daniel Maldini et Samu Castillejo remplacement Rafael Léao, Sandro tonali, Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz et Olivier Giroud. Les changements de la Cagliari Ils étaient Gabriele Zappa, Charalampos Lykogiannis, Diego Farias, Damir Céter et Gaston Pereiro, qui est entré par Luca ceppitelli, Dalbert, Kevin strootman, Léonard Pavoletti et Alessandro Deiola.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont un au Milan (Brahim Diaz) et cinq à Cagliari (Dalbert, Alessandro Deiola, Kevin strootman, Diego Godin et Nahitan Nandez).

Avec ce résultat, le Milan monte à six points et reste en lieu et place de l’accès à la Ligue des champions et à la Cagliari est maintenu avec un point.

Lors du prochain match de la compétition, le AC Milan affrontera le Latium et le Cagliari jouera contre lui Gênes, les deux matchs se joueront dans son fief.

Fiche techniqueAC Milan:Mike Maignan, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Alexis Saelemaekers (Alessandro Florenzi, min.68), Brahim Díaz (Daniel Maldini, min.85), Rade Krunic, Sandro Tonali (Ismael Bennacer, min.68) , Rafael Leao (Ante Rebic, min.68) et Olivier Giroud (Samu Castillejo, min.90)Cagliari :Boris Radunovic, Luca Ceppitelli (Gabriele Zappa, min.64), Andrea Carboni, Diego Godín, Nahitan Nández, Razvan Marin, Alessandro Deiola (Gastón Pereiro, min.85), Kevin Strootman (Diego Farias, min.75), Dalbert ( Charalampos Lykogiannis, min.75), Leonardo Pavoletti (Damir Ceter, min.85) et Joao Pedro GalvaoStade:Giuseppe MeazzaButs:Sandro Tonali (1-0, min. 12), Alessandro Deiola (1-1, min. 15), Rafael Leao (2-1, min. 17), Olivier Giroud (3-1, min. 24) et Olivier Giroud (4-1, min. 43)