L’AC Milan s’intéresse au milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva

Selon Fabrizio Romano, aucun accord avec un club n’a été conclu pour le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva, mais Ekrem Konur rapporte que l’AC Milan est intéressé.

Il est excédentaire aux besoins de l’Etihad après l’arrivée de Jack Grealish, et deviendrait immédiatement une star pour les Rossoneri.

Milan est également enfin de retour en Ligue des champions, ce qui signifie qu’il a la capacité d’attirer les “plus grands noms” après avoir manqué pendant près d’une décennie. Cela étant dit, un joueur des capacités de Silva exigera probablement des frais de transfert plus élevés et des salaires plus élevés. Il reste à voir si Milan peut offrir quoi que ce soit.

Silva à la ville

Silva est actuellement au milieu d’un tableau de profondeur serré rempli de milieux de terrain et d’ailiers de classe mondiale à Manchester City. City a beaucoup de choix, avec des options telles que Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Phil Foden, Grealish, et plus encore. Cela étant dit, Silva reste un joueur de haut niveau et ses talents peuvent être mis en valeur ailleurs.

La saison dernière, il a marqué cinq buts et récolté neuf passes décisives en 43 matchs. Cependant, il y avait beaucoup de richesses à répartir pour City, donc Silva n’a jamais été vraiment chargée d’être le principal meneur de jeu.

Ce que Bernardo Silva apporterait à Milan

Sur Milan, il ne serait que ça. Silva est rusé de plusieurs manières. Il est soyeux avec le ballon à ses pieds, peut effectuer des tirs avec l’un ou l’autre pied et placer des passes précises pour que les attaquants finissent le travail. Il figurerait immédiatement en tant que créateur et joueur incontournable de Milan.

Une arrivée de Silva permettra également à Milan de le présenter avec Brahim Diaz. Diaz, maintenant numéro dix de Milan, est un sorcier créatif. Il est prêt à faire irruption sur la scène dans son nouveau rôle. Lui et Silva créeront des cauchemars pour les défenses adverses, en particulier avec le duo qui nourrit Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud.

Bien sûr, les frais et les salaires seront un défi. Si le déménagement est possible, Milan doit en faire son objectif principal. Silva est un véritable changeur de jeu et exactement ce dont Milan a besoin pour rivaliser en Europe. C’est un pas important dans la bonne direction si c’est fait.

