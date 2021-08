L’AC Milan va signer Junior Messias

Selon Fabrizio Romano, l’AC Milan a conclu un accord avec Crotone pour signer l’attaquant Junior Messias. L’équipe avait besoin de plus de profondeur à l’avant pour combler le vide laissé par Hakan Calhanoglu et Jens Petter Hauge et ils ont agi rapidement sur cet accord.

Bien sûr, il y a un risque à acquérir un joueur de 30 ans avec une expérience de haut niveau très minime. D’un autre côté, Messias s’est régulièrement amélioré et a bien joué la saison dernière.

L’AC Milan fait venir Messias juniors

Le joueur et l’ajustement

Messias a toute une histoire. Originaire du Brésil, il a déménagé en Italie au cours de la dernière décennie et a travaillé dans la livraison de nourriture. Pendant ce temps, il a joué au football à un niveau amateur dans l’espoir de décrocher un contrat dans le système italien.

Finalement, cela s’est produit et il a gravi les échelons de la Serie D à la Serie A en quatre ans. Son expérience en Serie A est venue avec Crotone la saison dernière. Il a marqué neuf buts et fourni quatre passes décisives en 36 matches.

Il est aussi assez polyvalent. La majorité de ses meilleurs matchs ont eu lieu dans un rôle d’attaquant secondaire, mais Messias peut également jouer sur l’aile droite. Milan a maintenant trois attaquants, il est donc probable que Messias trouvera du temps en tant que milieu de terrain offensif ou à l’un ou l’autre poste d’aile.

Messias ne sera pas un titulaire et n’est pas le “grand” nom que les fidèles milanais espéraient. Cela étant dit, il a clairement une solide éthique de travail et se battra sûrement pour être le meilleur joueur possible. Milan a beaucoup fait dans cette fenêtre de transfert, d’autant plus que l’équipe fonctionne toujours avec un manque de fonds.

Milan a ajouté la compétition la plus épuisante et la plus compétitive du football cette saison avec la qualification pour la Ligue des champions. Ils ont donné la priorité à la profondeur avec leur marché, c’est ce qu’était cette décision, et cela peut s’avérer judicieux.

Photo principale

Intégrer à partir de .