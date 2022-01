L’AC Milan vise le défenseur de Manchester United Eric Bailly

Il y a deux nouvelles options de défenseur central pour l’AC Milan cette fenêtre de transfert de janvier, selon Fabrizio Romano. Le défenseur de Manchester United Eric Bailly et Abdou Diallo du Paris Saint-Germain sont les deux noms qui seraient à l’étude.

Bailly est l’un des meilleurs noms de la liste de Milan, mais seules les premières approches ont été faites jusqu’à présent. Diallo est une autre option si le PSG lui permettait de partir en prêt.

L’AC Milan à la poursuite du défenseur de Manchester United Eric Bailly

Pourquoi l’AC Milan a besoin d’un autre défenseur et comment les options signalées s’intégreraient-elles

Le défenseur central était autrefois une position de force pour Milan. Ce fut le cas jusqu’à ce que l’international danois respecté Simon Kjaer soit exclu pour la saison en raison d’une blessure. Cela laisse Milan avec Fikayo Tomori et Alessio Romagnoli comme options expérimentées et Matteo Gabbia et Pierre Kalulu comme options inexpérimentées. Tomori sera toujours le prénom à Milan à partir de xi. Romagnoli reste capitaine mais est incohérent et sujet aux blessures. Gabbia et Kalulu sont de solides perspectives, mais on ne peut pas compter sur une équipe en compétition pour le Scudetto.

Bailly est certainement une option intéressante. Il a bien sûr beaucoup d’expérience en jouant pour un club de haut niveau comme Manchester United. Milan a besoin de joueurs expérimentés dans les meilleures ligues et compétitions. Il a également 27 ans – faire un déménagement permanent une option s’il s’installe bien. De plus, c’est un coéquipier de Franck Kessie en équipe nationale ivoirienne. Cela peut peut-être aider Milan dans sa poursuite.

Le fiable Gianluca Di Marzio rapporte que l’une ou l’autre signature serait ciblée comme un premier prêt avec le défenseur lillois Sven Botman comme cible principale, le restant ainsi pour l’été.

Abdou Diallo est une autre option palliative. Un prêt sec aide encore Milan cette saison dans sa quête de gloire en Serie A. Ils auront encore un vide à combler au cours de l’été, mais la profondeur du défenseur central est nécessaire au club en ce moment.

