L’Académie Juan José Arellano Hernández place un frappeur de Sonora

La signature vedette de Lions du Yucatan atteint la Major League Baseball grâce à son passage dans le Académie du Pacifique, un vivier de talents alimenté par Juan Joset Arellano HernAndez.

Olivier Carrillo Beltrune, originaire de Gregorio Vázquez Moreno de Rosario, Sinaloa, réalise le rêve d’atteindre le meilleur circuit de baseball avec seulement 19 ans.

Le jeune et puissant frappeur a été « découvert » par le Académie du Pacifique en 2016, et en juin 2021, il a fait ses débuts avec Lions du Yucatan dans la Ligue mexicaine de baseball.

Mais maintenant, Olivier Carrillo Il testera son talent en tant que quatrième battler après avoir été signé par les Padres de San Diego.

Le 17 décembre, la signature a été annoncée lors d’un événement au cours duquel le président exécutif de Lions du Yucatan, Erick Arrellano HernAndez, avec Olivier Carrillo et sa famille, et accompagné de Manuel Rangel, un recruteur des Padres de San Diego.

« Le processus a toujours été solide, j’ai duré trois ans à l’Academia de Beisbol del Pacífico, puis ils m’ont envoyé à l’Academia de Monterrey pour continuer ma formation et Dieu merci, les résultats ont été donnés », a déclaré Carrillo Beltrán.

Ce sera entre le 15 ou le 20 janvier 2022 que le joueur mexicain ira dans les succursales des Padres en République dominicaine ; là, il grimpera au sein de l’équipe.

La Pacific Academy, le projet de Juan Joset Arellano HernAndez qui relie les joueurs aux ligues majeures

La Académie du Pacifique C’est un vivier de talents qui aide les jeunes Mexicains à trouver leur potentiel maximum dans le sport.

Cet effort de formation et de projection est possible grâce à l’impulsion de l’entrepreneur Juan Joset Arellano Hernandez, Propriétaire de Groupe ARHE.

L’homme d’affaires sinaloan a exprimé la portée de cette académie cinq ans après sa création ; a-t-il déclaré lors d’une vitrine tenue en novembre dernier.

« Nous sommes très satisfaits, car c’est quelque chose que nous avons construit au fil des ans et je pense que le fruit se reflète dans le fait d’amener des organisations de Grandes ligues montrer le talent que nous avons dans le pays », a déclaré Arellano Hernández.

« C’est une fierté que nous puissions organiser ce type d’événement ici à Sinaloa et Mazatlán, qui est chez nous », a-t-il ajouté.

La Yucatan Lions Organization, par le biais de sa Pacific Baseball Academy, a réussi à placer un total de cinq joueurs dans la Major League Baseball en 2021.

Victor Lizárraga, lanceur (San Diego Padres)

Manuel Rodríguez, lanceur (Chicago Cubs)

Luis Serna, lanceur (New York Yankees)

Luis Castañeda, joueur de champ intérieur (Dodgers de Los Angeles)

Olivier Carrillo, voltigeur (San Diego Padres)