Alexandre Lacazette s’est approché de sa sortie d’Arsenal après avoir conclu un accord verbal avec un géant européen lors de la récente accélération des pourparlers, selon un rapport.

L’attaquant français, 30 ans, est dans la dernière année de son contrat dans le nord de Londres. Il a régulièrement joué sous Mikel Arteta dans la ligue ce trimestre. Cependant, dans une histoire trop familière pour Lacazette, bon nombre de ses apparitions sont venues du banc.

Néanmoins, l’attaquant reste un joueur de haut niveau à son époque et ne manquera pas de prétendants prêts à rouler le riz sur le marché des agents libres.

En effet, Lacazette a récemment révélé qu’il avait tourné son attention vers ce que l’avenir lui réservait avec la fin de sa carrière de Gunners.

« Bien sûr, mes agents commencent à regarder à droite et à gauche », a déclaré Lacazette. Téléfoot, via le métro.

« Mais pas avant janvier, je veux vraiment me concentrer sur quelque chose.

« Et puis on verra ce qui est proposé, si les challenges sont intéressants, s’il y a de beaux projets, comment ils comptent sur moi… donc il y a encore beaucoup de questions. Je préfère attendre janvier pour me positionner.

Lacazette sera libre de signer un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers le 1er janvier. Et selon Caught Offside, c’est Barcelone qui est en passe de remporter la course.

Citant la presse espagnole, ils affirment que les pourparlers entre l’équipe de Xavi et le camp de Lacazette se sont récemment « accélérés ».

Le résultat final est une affirmation selon laquelle un « accord verbal » a été conclu qui verra Lacazette déménager en Espagne à l’expiration de son contrat l’été prochain.

Twin Barcelona leurre au volant d’un accord Lacazette?

La question de savoir si Lacazette deviendrait un titulaire régulier à Barcelone est ouverte au débat.

Xavi est connu pour être à la recherche de renforts attaquants après que le diagnostic de Sergio Aguero avec une maladie cardiaque les a laissés allumés. Par ailleurs, Ousmane Dembele aurait récemment rejeté sa dernière offre de contrat.

Lacazette pourrait donc devenir plus un habitué en Espagne, même si Caught Offside exprime ses doutes.

Mais à leur avis, Lacazette est peut-être plus disposé à accepter un rôle dans l’équipe du Barça, étant donné qu’il se bat régulièrement pour des trophées et qu’il est toujours présent en Ligue des champions. En revanche, Arsenal n’a plus joué dans la compétition d’élite européenne depuis la saison 2016-17.

Les difficultés de Barcelone cette saison au milieu de ses problèmes financiers ont mis ces deux notions en doute. Néanmoins, peu de gens seraient surpris de voir Barcelone rebondir sous Xavi et se classer parmi les quatre premiers en mai.

La réunion de la Juventus met Arsenal sur la piste de Kulusevski

Pendant ce temps, le chemin d’Arsenal vers la signature de l’ailier de la Juventus Dejan Kulusevski s’est dégagé après que des mises à jour positives sur deux fronts aient été détaillées.

Kulusevski opère principalement comme un ailier droit gaucher. Il avait noué des liens avec la paire du nord de Londres Arsenal et Tottenham ces derniers mois après avoir lutté pour les départs à Turin. En effet, les liens des Spurs avec la Juventus via Fabio Paratici et Antonio Conte étaient censés les tenir en bonne place.

Cependant, selon le Mirror (citant le média italien Calciomercato), c’est Arsenal qui mène la charge avec un mouvement en janvier une possibilité distincte.

Ils affirment que Kulusevski est « mécontent » de son manque de départs sous Max Allegri. De son côté, la Juventus a finalement cédé et aurait annoncé le transfert de l’attaquant.

La Juventus garde toujours l’espoir de recruter Dusan Vlahovic, cible de Tottenham, de la Fiorentina. Vendre le Kulusevski évalué à 30 millions de livres sterling aidera leur cause sur ce front.

En tant que tel, le rapport révèle qu’Arsenal a récemment rencontré le directeur sportif de la Juventus, Federico Cherubini. Le « transfert potentiel » de Kulusevski aurait été à l’ordre du jour, le Suédois étant désormais considéré comme « à vendre ».

LIRE LA SUITE: L’offre d’Arsenal entraîne un changement immédiat de position vis-à-vis de la starlette roumaine