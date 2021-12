Lacazette donne à Arsenal une décision déchirante à prendre après l’émergence de demandes de contrat risquées

Arsenal doit relever le défi et prendre une décision qui s’est retournée contre lui deux fois s’il veut garder Alexandre Lacazette au-delà de l’été, selon un rapport.

Depuis que Mikel Arteta a exilé Pierre-Emerick Aubameyang de son équipe, Lacazette a l’air d’un homme en mission. Le Français a inscrit deux buts et trois passes décisives en quatre matches depuis qu’Aubameyang a été déchu de son poste de capitaine. Dans deux de ces concours, Lacazette a porté le brassard.

Lacazette prospère en tant qu’avant-centre solitaire et tire le meilleur du trio offensif passionnant d’Arsenal derrière.

Gabriel Martinelli, Martin Odegaard et Bukayo Saka brillent tous. Emile Smith Rowe a été l’intrus, mais lui aussi a contribué avec trois buts en autant de matches depuis le banc.

Pourtant, Lacazette est dans la dernière année de son contrat, une situation qui met Arsenal dans une position périlleuse.

Le Mirror (citant L’Equipe) suggère qu’Arteta souhaite garder Lacazette au-delà de l’été. Ils déclarent qu’Arsenal a récemment proposé à Lacazette une prolongation de contrat, mais le joueur de 30 ans l’a refusée.

Les revendications contractuelles de Lacazette dévoilées

Son raisonnement découlerait de son désir de conclure un accord à plus long terme. L’offre d’Arsenal portait sur une simple prolongation de 12 mois.

Cela présente à Arsenal une décision difficile à prendre. La remise d’accords à long terme exceptionnels à Mesut Ozil et Aubameyang s’est toutes deux retournée contre elle. Tous deux étaient à l’automne de leur carrière lorsque les prolongations ont été signées et Arsenal en est rapidement venu à regretter leurs décisions.

Compte tenu des exigences de Lacazette, il semble que la seule façon de retenir ses services serait de proposer un contrat pluriannuel.

Sa forme récente et stellaire pourrait convaincre les Gunners de faire exactement cela. Cependant, l’histoire récente donnera matière à réflexion à leurs décideurs.

Si un contrat plus long n’est pas proposé, les performances étincelantes de Lazcette ces derniers temps serviront de chant du cygne final avant qu’il ne parte gratuitement l’été prochain. Il pourra signer un accord de pré-contrat avec des prétendants étrangers le 1er janvier.

Ben Brereton Diaz et un objectif de 50 millions de livres sterling à Liverpool – Six joueurs de l’EFL sur les listes de souhaits de la Premier League en janvier

La sortie tant attendue d’Arsenal au stade « avancé »

Pendant ce temps, Ainsley Maitland-Niles est sur le point d’obtenir son souhait de sortie des Gunners avec six mois de retard après qu’une source de confiance a révélé que son transfert en deux parties était à un stade « avancé ».

Le polyvalent de 24 ans avait été fortement lié à une sortie tardive pendant la fenêtre d’été. Maitland-Niles s’est rendu sur Instagram fin août dans le but d’organiser un déménagement. Everton était lié à un accord de prêt, bien que Maitland-Niles soit finalement resté dans le nord de Londres.

Maintenant, le gourou des transferts de confiance Fabrizio Romano a révélé que Maitland-Niles ia cherchait à nouveau une sortie, et un accord pour rejoindre la Roma est loin d’être terminé.

Tout d’abord, Romano a tweeté que les Roms étaient en « pourparlers avancés » pour signer Maitland-Niles. Il a déclaré qu’un accord en deux parties d’un prêt avec option d’achat était à l’ordre du jour.

Dans un tweet de suivi, Romano a noté que l’accord de prêt serait de six mois et que l’option d’achat serait fixée à « environ 10 millions d’euros ». Du côté du joueur, Maitland-Niles a été décrit comme « ouvert » à accepter la proposition.

Romano a conclu que les négociations étaient « en cours », bien qu’il semble de plus en plus probable que Maitland-Niles obtiendra son départ une fenêtre plus tard qu’il ne l’espérait.

LIRE LA SUITE: Arteta réserve des éloges particuliers à la star d’Arsenal alors que son rôle stellaire est défini