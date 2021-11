Lacazette envisage de « beaux projets », alors qu’il fixe un délai à la décision d’Arsenal

L’attaquant d’Arsenal Alexander Lacazette a admis qu’il envisageait d’autres options avant la fenêtre de transfert de janvier.

L’attaquant français est en fin de contrat en juin 2022 et son séjour aux Emirats semble toucher à sa fin. Lacazette a débuté les quatre derniers matchs de Premier League, dont trois victoires. Mikel Arteta a choisi d’associer Lacazette à Pierre-Emerick Aubameyang et la forme d’Arsenal s’est améliorée.

Mais avec l’expiration du contrat du joueur de 30 ans, Arsenal a une décision à prendre sur l’avenir du joueur.

L’Atheltic a déclaré récemment que la porte n’était pas encore fermée sur une éventuelle extension. Cependant, les Gunners tiennent à conclure un accord, mais uniquement à leurs conditions.

Et avec Lacazette ayant 31 ans à la fin de la campagne actuelle, ils ne pensent qu’à un accord à court terme. Alors que l’ancienne star lyonnaise poursuit un accord plus long avec sa carrière qui touche à sa fin.

Arsenal pourrait choisir de le vendre pour une somme modique en janvier, de prolonger son contrat ou de le perdre gratuitement en été.

Et maintenant, Lacazette a révélé que ses représentants exploraient ses options avant de prendre une décision en janvier.

« Bien sûr, mes agents commencent à regarder à droite et à gauche », a déclaré Lacazette. Téléfoot, via le métro.

Lacazette à la recherche de « beaux projets »

« Mais pas avant janvier, je veux vraiment me concentrer sur quelque chose.

« Et puis on verra ce qui est proposé, si les challenges sont intéressants, s’il y a de beaux projets, comment ils comptent sur moi… donc il y a encore beaucoup de questions. Je préfère attendre janvier pour me positionner.

S’adressant aux médias avant le match de Liverpool la semaine dernière, Arteta a été interrogé sur la situation de Lacazette. Et il a suggéré que la situation ne serait pas réglée avant l’été.

Il a dit : « Je ne sais pas qu’il y a tant de choses. Ce que je peux dire, c’est que je suis vraiment content de ce que fait Laca.

« Nous n’allons pas parler de tout cela avant la fin de la saison. »

Cette décision ne viendra pas assez tôt pour l’ancien lyonnais, qui dit qu’il décidera en janvier.

Clé de « communication » sur l’avenir de Lacazette

Arteta a également été interrogé lors de sa conférence de presse cette semaine et a déclaré que la « communication » était la clé.

« C’est une position qui se produit de plus en plus dans le football », a déclaré Arteta.

« Il n’est pas le seul, nous en avons quelques-uns. C’est quelque chose avec lequel nous devons composer, avec des contrats dont ils venaient il y a quelques années, avec certaines particularités. Nous savions que c’était le cas.

« J’ai déjà discuté avec eux individuellement de la façon dont nous devons gérer ces situations de la meilleure façon possible, et c’est tout.

« C’est la situation que nous avons, que vous soyez concerné ou non.

«Des choses se sont passées au cours des dernières saisons pour différents joueurs, où ces possibilités sont là. Parfois, le club a plus de contrôle et parfois le joueur a un peu plus de contrôle.

« L’important est que la communication soit claire et que les intentions des deux parties, tant qu’elles sont ensemble, soient très claires. »

