Lacazette envisage de devenir capitaine d’Arsenal au milieu des inquiétudes de West Ham

Alexandre Lacazette a réalisé une performance fantastique en tant que capitaine de la soirée pour aider Arsenal à battre West Ham 2-0 en Premier League.

Une première mi-temps tranquille s’animait et un but était le seul ingrédient manquant. En effet, le nombre de tirs et d’occasions augmentait au fur et à mesure que la mi-temps avançait.

Mikel ArtetaLes hommes de entraient la seconde mi-temps juste au moment où ils terminaient la première et Gabriel Martinelli ouvrait le score après 47 minutes.

La situation de West Ham s’est aggravée lorsque Vladimir Coufal a reçu un deuxième carton jaune et a accordé un penalty. Cependant, Lukasz Fabianski a offert un sursis aux visiteurs en sauvant l’effort de Lacazette.

En fin de compte, cependant, le remplaçant Emile Smith Rowe a terminé les Hammers tard et le résultat signifie qu’Arsenal est passé dans les quatre premiers devant West Ham, tout en passant à une différence de buts positive.

Quant à ceux qui se sont démarqués, Lacazette a été excellent aux côtés de Saka. En fait, les quatre quatuors offensifs d’Arsenal ont impressionné. À l’autre bout, les Gunners auraient pu gagner par plus sans Fabianski et Craig Dawson. Coufal, cependant, était une préoccupation défensive.

Arsenal

Aaron Ramsdale : Il n’avait pas grand-chose à faire en première mi-temps mais voulait un coup franc pour la pression de West Ham alors qu’il essayait de dégager un corner. En seconde période, un tir de Jarrod Bowen a fait basculer avant de tenir Michail Antonio à distance. 7/10.

Takehiro Tomiyasu : Il a presque réussi à mettre sa tête sur un coup franc précoce, tandis que sa passe de droite à gauche était nette. A gardé Arsenal sur la droite en seconde période. 6.

Ben Blanc : Calme au début mais a remporté le premier de ses combats avec Antonio. Plus de bonnes défenses lorsque cela est nécessaire, en particulier dans les coins. sept.

Gabriel : N’a pas eu grand-chose à faire pendant les 45 premières minutes, mais sa passe était bonne au besoin. A grandi dans le jeu avec des contributions plus défensives et une volée large d’un coin. sept.

Kieran Tierney : Attaqué quand il le pouvait en première mi-temps – y compris un tir à longue distance dangereux – mais plus impressionné en se dirigeant clairement et en coupant les passes. Amélioré en seconde période, envoyant deux superbes centres. 6.

Bukayo Saka : Meilleur joueur d’Arsenal en première mi-temps. Bien enfoncé dans les premières étapes et a progressé plus loin dans le jeu avec des passes pour contrôler le tempo et un excellent contrôle du ballon, ainsi que des courses dangereuses. Tout aussi menaçant après la pause 9.

Thomas Partey : Stable au milieu de terrain, les deux gagnant des fautes mais les donnant. A avancé davantage en deuxième mi-temps et a bloqué un tir. 6.

Granit Xhaka : Frappé d’un coup franc directement dans le mur, avait un tir du jeu ouvert bloqué et sa passe s’est également parfois égarée. A eu une seconde mi-temps tout aussi mitigée, menant une avance de West Ham avant d’être surpris en train de vouloir trop de temps sur le ballon. 5.

Gabriel Martinelli : A bien récupéré le ballon et, plus tard dans la première mi-temps, a donné une chance à Lacazette et a presque marqué avec un rebond. A obtenu son but en seconde période avec une excellente course et une belle finition. 8.

Martin Odegaard : Techniquement très bon avec quelques beaux coups, touches et passes pour enchaîner les attaques d’Arsenal. 8.

Alexandre Lacazette : Très belle performance aux côtés de Saka comme capitaine de la soirée. A dirigé la presse de l’avant, a maintenu l’attaque fluide avec des touches et des coups et a rassemblé ses coéquipiers lorsqu’ils étaient en possession. A forcé un arrêt de Fabianski avec un tir. En deuxième mi-temps, il a bien chuté, puis sa jolie passe a permis à Martinelli d’ouvrir le score. 9 – L’homme du match.

Suppléants :

Emile Smith Rowe (pour Odegaard, 66 ans) : A eu un tir sauvé par Fabianski mais s’est bien échappé et a réussi une belle finition basse devant le gardien de but pour sceller la victoire des Gunners. sept.

Eddie Nketiah (à la place de Martinelli, 82) : Il avait l’air vivant mais n’a pas eu beaucoup d’effet sur le jeu. 5.

Nuno Tavares (pour Lacazette, 89) : N / A.

West Ham

Lukasz Fabianski : Un mauvais départ l’a vu prendre des risques avec le ballon et il a eu du mal à gérer le pressing d’Arsenal. Cependant, il s’est remis pour faire basculer un tir lointain de Tierney sur la barre puis a sauvé le penalty de Lacazette. sept.

Vladimir Coufal : Calme sur la droite de la défense de West Ham alors qu’Arsenal a exploité la bataille Saka-Masuaku, mais n’a pas eu beaucoup de succès face à Tierney et a obtenu un carton jaune. Aurait pu être mieux placé pour anticiper la course de Martinelli vers le but, puis a obtenu un deuxième jaune après un défi sur Lacazette. 3.

Craig Dawson : A tenu grand pour bien faire face au quatuor avant d’Arsenal en première mi-temps. Rattrapé par la vitesse de Martinelli pour l’ouverture du score puis s’incline en trois batailles successives avec Lacazette. 6.

Issa Diop : A lutté tôt avec son dépassement, mais a obtenu quelques blocs clés, d’autant plus que Martinelli a couru sur un rebond potentiel de l’arrêt de Fabianski. 5.

Arthur Masuaku : A eu du mal à faire face à la presse d’Arsenal et en particulier à Saka, alors que ses coéquipiers revenaient pour l’aider. 3.

Tomas Soucek : Comme Diop, il a fait quelques blocs clés tout en dégageant une tête loin de Lacazette. Musclé par Martinelli alors qu’Arsenal mettait la pression peu après la pause. 5.

Riz Declan : A effectué trois dégagements au cours des 15 premières minutes et a joué de belles passes dans sa moitié de terrain et dans la surface d’Arsenal. Arsenal a finalement eu raison de lui en seconde période. 5.

Jarrod Bowen : Très calme en bas à droite de l’attaque de West Ham en première mi-temps. De même calme après la pause, à moins que son tir ne soit renversé et qu’un autre passe devant le premier poteau. 4.

Manuel Lanzini : Il y a eu beaucoup de touches dans la bataille du milieu de terrain, une bataille qui – en première mi-temps – a été perdue contre le pressing d’Arsenal. 5.

Pablo Fornals : Enroulé un tir du bord gauche de la surface juste autour du poteau en première mi-temps. Interrogé par le patron de Hammers Moyes David pour retracer et aider Masuaku à faire face à Saka. 5.

Michel Antonio : Inefficace en première mi-temps. Dans les deux rares occasions où il s’est emparé du ballon et l’a tenu en l’air ou a avancé vers l’avant, sa passe l’a laissé tomber. A lutté après la pause. 4.

Suppléants :

Dit Benrahma (pour Lanzini, 77) : J’ai essayé d’avancer mais je n’ai pas pu ajouter grand-chose au jeu. 5.

Ashby Harrison (pour Fornals, 84): N / A.