L’ACB annonce les horaires de la Copa del Rey 2022

20/12/2021 à 17:09 CET

La ACB annoncé ce lundi les horaires de tous les matchs de la Copa del Rey 2022, qui se tiendra du 17 au 20 février à Grenade. Le concours débutera le jeudi 17 février avec les deux premiers centres des quarts de finale, Quoi Ils seront à 18h30 et 21h30..

Le lendemain, vendredi 18 février, Les matchs des quarts de finale seront clôturés avec le même calendrier que jeudi, également à 18h30 et 21h30. Les deux demi-finales se joueront le samedi 19 également à 18h30 et 21h30. Le premier sera joué par les vainqueurs des deux premiers quarts de finale, tandis que le second sera joué par les vainqueurs des quarts de finale de vendredi.

Horaires #CopaACB Grenade 2022 Jeudi 17 février

18h30 – Quarts de finale

21h30 – Quarts de finale vendredi 18 février

18h30 – Quarts de finale

21h30 – Quarts de finale samedi 19 février

18h30 – Demi-finale

21h30 – Demi-finale dimanche 20 février

18h30 – Finale Dans @allons-y pic.twitter.com/Yi0x3EPnrH – Ligue Endesa (@ACBCOM) 20 décembre 2021

Enfin, la Copa del Rey se terminera par la finale le dimanche 20 février à 18h30.. Concernant la vente des billets, ce mardi 21 décembre, les billets pour assister à la Copa del Rey seront disponibles sur le site de l’ACB, à partir de 12h00.