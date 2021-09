L’ACB réduit les temps morts par match

in

09/10/2021 à 16h38 CEST

Changement de règles dans l’ACB. La ligue espagnole de basket-ball a annoncé ce vendredi qu’il y aurait moins de temps morts par match pour booster le jeu. Dans un communiqué publié sur le site officiel de l’ACB, les changements qui seront appliqués à la Super Coupe Endesa qui se tiendra ce week-end et qui se poursuivra tout au long de la saison ont été confirmés.

Avec la nouvelle réglementation, les temps morts maximum par match sont réduits, de 15 à 10, et le minimum, de 5 à 2. Les temps morts télévision sont également limités au minimum, en plus de réduire au maximum les arrêts dans les cinq dernières minutes des deuxième et quatrième périodes. Autre nouveauté, les demandes par autocar sont désormais regroupées par moitiés au lieu de par quarts.

La régulation des temps morts est la suivante :

• Chaque équipe peut demander deux temps-morts en première mi-temps (1er et 2e quarts), avec un maximum d’un temps-mort autorisé par équipe dans les 4’59 & rdquor; du 2e trimestre.

• Chaque équipe peut demander trois temps-morts en seconde mi-temps (3e et 4e quarts), avec un maximum de deux temps-morts accordés par équipe dans les 4’59 & rdquor; du 4e trimestre.

• Dans le cas où aucun temps-mort n’est intervenu dans les 15 premières minutes de la première ou de la seconde mi-temps, un temps-mort télévision sera effectué lors de la première interruption de jeu survenant après 4’59 & rdquor; ou moins pour la fin du 2e trimestre ou de la 4e période, respectivement.

• Le premier temps mort de la première et de la deuxième mi-temps durera 75 secondes. Le reste des temps morts durera 60 secondes.

• Chaque équipe peut demander un temps mort à chaque prolongation qui se produit.