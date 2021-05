L’ACB reporte la fin de la Ligue régulière au 23 mai pour jouer reporté

04/05/2021 à 16:19 CEST

.

L’Association des clubs de basket-ball (ACB) a approuvé ce lundi en assemblée générale de ses clubs le report de la fin de la phase régulière du championnat au dimanche 23 mai, pour laisser du temps aux matchs reportés en raison d’épidémies de coronavirus sur plusieurs ordinateurs.

La nécessité d’avoir plus de dates pour plusieurs équipes pour récupérer les matchs reportés en raison d’épidémies de coronavirus, de cas d’équipes avec Retabet Bilbao, TD Systems Baskonia ou Morabanc Andorra a amené les clubs à accepter de retarder les derniers jours pour permettre le différend normal du qualification pour les «playoffs» pour le titre et la lutte pour éviter la relégation.

De cette façon, la 36e journée de la Ligue se jouera les samedi 8 et dimanche 9 mai, et les neuf jours suivants (du 10 au 18 mai) seront consacrés à la récupération des matches en attente, à l’exception de Morabanc Andorra-Urbas Fuenlabrada et Barça-Monbus Obradorio, qui se jouera avant, le 6 mai.

Les 19, 20 et 21 mai, l’avant-dernière journée de la phase régulière se jouera (37) et le dimanche 23 mai se jouera la dernière journée du championnat.

Une fois cette phase terminée, l’ACB annoncera le format des tours de qualification pour le titre, en fonction des équipes espagnoles qualifiées pour le Final Four de l’Euroligue, auquel optent le Real Madrid et le Barça, et que la FIBA ​​approuvera la date de fin. de la saison, a rapporté l’ACB.