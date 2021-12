L’accélérateur américain Black Dog et Panther Quant vont lancer le trading de crypto AI et la plate-forme NFT en Inde

La nouvelle plate-forme de trading crypto tirerait parti de l’IA pour analyser toutes les plates-formes numériques, y compris les médias sociaux, afin d’analyser les sentiments des pièces crypto en temps réel et filtrer les paires les plus tendances à négocier pour le commerçant, a déclaré la société.

Malgré l’incertitude réglementaire dans le secteur indien de la cryptographie, de nouvelles plateformes continuent de s’introduire dans le pays pour attirer les investisseurs dans un contexte d’adoption croissante de la cryptographie. La dernière en date sur le marché est la plateforme de trading algorithmique Panther Quant qui a noué un partenariat stratégique avec l’accélérateur d’affaires américain Black Dog Venture Partners pour lancer une plateforme de trading de crypto-monnaie AI et NFT. Le PDG de Black Dog, Scott Kelly, rejoindra l’entreprise en tant que conseiller stratégique. La société a déclaré dans un communiqué que la plate-forme peut analyser « les sentiments en temps réel du marché de la crypto-monnaie » car « il est pratiquement impossible pour un esprit humain de traiter les données et les sentiments accablants qui circulent autour du marché de la crypto, ajoutant à sa volatilité. »

« Ce partenariat ajoutera une grande crédibilité en raison de la vaste expérience que possède Kelly. Cela augmentera en retour la confiance des personnes qui investissent dans la crypto-monnaie via notre plateforme. La plate-forme se concentre également sur la nécessité d’analyser les données et les croyances du marché pour fournir au commerçant un aperçu approfondi du marché de la cryptographie », a déclaré Manav Bajaj, fondateur de Panther Quant.

La nouvelle plate-forme de trading crypto tirerait parti de l’IA pour analyser toutes les plates-formes numériques, y compris les médias sociaux, afin d’analyser les sentiments des pièces crypto en temps réel et filtrer les paires les plus tendances à négocier pour le commerçant, a déclaré la société. Panther Quant lancera également le premier marché NFT où les utilisateurs pourront « convertir leurs stratégies en NFT, échanger avec d’autres utilisateurs sur la plate-forme et réaliser des bénéfices ! » l’entreprise a réclamé.

« Leur (Panther Quant) utilisation innovante des NFT offre aux traders la possibilité de partager leurs recherches et d’augmenter les rendements pour tous », a déclaré Kelly.

Déjà une poignée de plates-formes cryptographiques étaient entrées sur le marché indien cette année. En novembre, la bourse de crypto-monnaie et d’échange au comptant basée à Singapour, Coinstore, avait également annoncé son incursion sur le marché indien avec le lancement de sa plate-forme Web et d’applications pour les utilisateurs indiens. L’échange a commencé par permettre le commerce dans plus de 50 crypto-monnaies. Le lancement avait pris de l’importance car plus de 20% des utilisateurs actifs de Coinstore viennent d’Inde. La plate-forme de trading crypto basée aux États-Unis, CrossTower, était également entrée en Inde en septembre, tandis qu’en avril, la bourse de cryptographie CGCX.io, basée en Malaisie, a été lancée en Inde.

