L’accent croissant d’Apple sur la santé vu dans les récentes tendances d’embauche, nouveau membre du conseil d’administration

Apple parle depuis des années du rôle qu’il veut jouer dans la santé humaine, avec en tête l’Apple Watch et son éventail de fonctionnalités liées à la santé. Avec la maturation de l’Apple Watch et Apple augmentant son intégration de matériel et de logiciels axés sur la santé, plusieurs éléments de preuve suggèrent que la société se positionne pour une expansion encore plus importante dans cette direction.



Selon les tendances compilées par Linkedin et observées par MacRumors, au cours de l’année écoulée, les offres d’emploi d’Apple dans les domaines liés à la santé ont augmenté de plus de 220 %, une partie importante de l’augmentation n’ayant eu lieu qu’au cours des derniers mois. L’embauche d’Apple axée sur la santé a été le segment à la croissance la plus rapide pour l’entreprise au cours de la dernière année, suivi de plus près par les spécialistes des ventes et de l’informatique, tels que le cloud computing et la sécurité, selon les données.

Apple a intensifié les fonctionnalités et les services liés à la santé des consommateurs au cours des dernières années, une grande partie du crédit étant accordée à l’Apple Watch. Apple a lentement transformé l’Apple Watch en un outil de santé plus intégré, incorporant davantage de capteurs, tels que l’oxygène sanguin, avec une intelligence artificielle sur l’appareil pour remarquer des tendances potentiellement alarmantes de la fréquence cardiaque et plus encore.

Autre signe de ses aspirations en matière de santé, Apple a annoncé cette semaine que le président-directeur général de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, a rejoint son conseil d’administration. Gorsky est un « visionnaire des soins de santé » qui apporte avec lui « une perspicacité, une expérience et une passion extraordinaires pour la technologie à la cause de l’amélioration des vies et de la construction de communautés plus saines », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. Gorsky rejoint l’ancien président-directeur général de Genentech Arthur Levinson au conseil d’administration d’Apple, donnant à Apple une expertise significative en matière de santé au sein de son conseil d’administration.

Quant aux offres d’emploi d’Apple, beaucoup d’entre elles se concentrent sur la recherche en santé plutôt que sur des rôles de développement de produits spécifiques. Apple a investi massivement dans la recherche en santé avec l’application Research, la poursuivant comme la première étape de toutes les futures fonctionnalités de santé sur l’iPhone ou l’Apple Watch. Bien entendu, les efforts de recherche en santé d’Apple soutiennent également en interne le développement de nouveaux produits et fonctionnalités.



Une offre d’emploi particulière publiée plus tôt dans l’été recherche un gestionnaire pour « diriger les efforts d’étude humaine dans la collecte de données pour soutenir le développement et la validation de nouveaux capteurs et algorithmes de santé ». Une autre offre d’emploi recherche un candidat plus axé sur les produits qui « travaillera en étroite collaboration avec d’autres concepteurs, écrivains, ingénieurs, scientifiques, chercheurs et partenaires commerciaux pour concevoir, prototyper et concevoir des expériences élégantes qui aident nos clients à contrôler leur santé. »

Apple s’est diversifié en matière de santé, s’éloignant de la fourniture de données aux utilisateurs uniquement à partir de capteurs sur l’iPhone et l’Apple Watch, mais travaillant également avec des hôpitaux et des institutions médicales pour créer un écosystème plus large. Avec l’application Santé sur iOS 15, Apple a ajouté une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager des données de santé avec leur famille et leurs amis proches, les dossiers de vaccination COVID-19, les faits saillants de la glycémie, etc.

La pièce maîtresse de la feuille de route d’Apple en matière de santé est l’Apple Watch, et des rapports suggèrent que la montre continuera à mûrir en tant qu’appareil de santé indépendant dans les années à venir. Les utilisateurs pourront peut-être mesurer leur température corporelle et même leur tension artérielle dans les futures itérations de l’Apple Watch.



« La contribution la plus importante d’Apple à l’humanité a été la santé », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une interview en janvier 2019, quelques mois seulement après que l’Apple Watch eut permis aux utilisateurs de prendre un ECG directement sur leur poignet. Une porte-parole d’Apple a refusé de commenter les récentes tendances d’embauche liées à la santé de l’entreprise.