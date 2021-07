“L’accent est mis sur la médaille d’or”

13/07/2021 à 6h30 CEST

Rayderley Zapaza il est prêt à imiter son mentor, Gervasio Deferr, et à devenir champion olympique. Pour cela, il a travaillé dur et il voit les possibilités d’y parvenir tant que les choses se passeront à Tokyo comme il l’a vu mille et une fois.

Le désir de Ray pour le moment de vérité à venir, le moment de concourir à Tokyo, est sans fin : « De zéro à dix, je place mon désir que les Jeux arrivent à dix. L’attente a été longue et à chaque fois je me sens plus anxieux d’aller tout donner et de réaliser un rêve une fois de plus & rdquor;.

Ce seront ses deuxièmes Jeux Olympiques après avoir participé à Rio 2016. Les attentes étaient alors très différentes : « Je suis allé à Rio avec l’illusion de réaliser un rêve d’enfant qui était d’être aux Jeux. Je suis arrivé troisième au classement mondial donc j’avais une chance, mais j’étais déjà content d’être là et avec ma famille dans les tribunes. C’était presque plus important pour moi qu’une médaille à l’époque & rdquor;.

Durant ces cinq années, Ray est un autre gymnaste avec des ambitions différentes : & rdquor; Face à Tokyo après ce temps au haut niveau je commence à l’affronter d’une manière différente. Athlètes, nous nous fixons des objectifs chaque jour, chaque mois, chaque année et l’un de mes objectifs est d’obtenir une médaille à Tokyo & rdquor;

Le gymnaste né à Saint-Domingue est clair là où il a mis l’accent : & rdquor; Premier à entrer dans la finale au sol, c’est-à-dire parmi les huit premiers. Ensuite, c’est parti pour la médaille d’or. Je veux l’or bien que si j’obtiens la médaille de bronze je ne serai pas triste non plus & rdquor ;.

Ray Zapata rêve de rentrer à la maison avec la médaille d’or autour du cou

| VALENTÍ ENRICHIR

Au cours de cette année, il a eu quelques malaises physiques au talon d’Achille, « mais tout est en ordre. Ce sont simplement des douleurs qui peuvent apparaître mais je me sens bien et fort & rdquor;

Ray explique que quelques jours avant les Jeux « il est presque plus important de rester en bonne santé que de maximiser les entraînements. Nous voulons tous atteindre 100 pour cent mais ne devenez pas fou à l’entraînement & rdquor ;.

Les nouveaux éléments

Ray inclura dans son exercice le ‘Zapata’ (double saut périlleux groupé avec un tour et demi en avant) inventé par lui : « J’ai déjà marqué l’histoire de la gymnastique car mon nom y restera pour toujours. C’est le saut périlleux avant le plus difficile au monde. Je veux être le meilleur et pour cela il faut avoir un point de folie et le nouveau saut que je prépare va être incroyable, donc je pense pouvoir me battre contre le Russe Nikita Nagorni, en ce moment le plus fort rival & rdquor ;.

Ray Zapata face à l’épreuve des Jeux Olympiques sur le Japon et l’Espagne | Valentí Enrich / Anges Fábregues