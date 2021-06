L’accent mis de plus en plus sur le bien-être holistique, l’immunité a apporté des changements dans les choix alimentaires : Praveen Chirania

« La pandémie de Covid-19 a conduit à une prise de conscience des gens pour une alimentation saine »

L’industrie du fitness et du bien-être en Inde se développe à un rythme sans précédent, car de plus en plus de gens adoptent le fitness et un mode de vie sain comme mode de vie et sont beaucoup plus enclins à atteindre leurs objectifs de fitness. « L’adage ‘mieux vaut prévenir que guérir’ est désormais bien ancré dans l’esprit des consommateurs. La catégorie devient désormais courante, les magasins en ligne et spécialisés faisant connaître ces produits aux clients. Financial Express Online a parlé à Praveen Chirania, fondateur, Muscle and Strength India, un important détaillant de suppléments de fitness et de produits nutritionnels sur l’industrie, les activités et les plans futurs de l’entreprise. Extraits :

Quel est votre regard sur le marché des compléments alimentaires et quel est l’impact du Covid-19 sur ce segment ?

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les soins de santé préventifs. De plus, l’attention croissante portée au bien-être holistique et au renforcement de l’immunité a entraîné des changements importants dans les choix alimentaires des consommateurs. La croissance du marché peut être attribuée à la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins de santé préventifs, à la conscience de la santé, au changement de mode de vie, à l’augmentation du pouvoir d’achat et à l’augmentation des cas de maladies liées au mode de vie. La pandémie de Covid-19 a entraîné une prise de conscience parmi les gens pour une alimentation saine, ce qui a encore alimenté la demande croissante de compléments alimentaires, un modèle qui n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années car ils renforcent l’immunité et fournissent une nutrition. Même lorsque la peur d’une pandémie s’apaise, ces changements de comportement devraient se poursuivre.

Étant donné que le marché est inondé de faux suppléments, que pensez-vous à ce sujet ?Maintenir une bonne santé et être en forme est un besoin moderne pour toutes les générations d’aujourd’hui. Pour cette raison, un régime de suppléments a acquis une immense importance et fait désormais partie du régime général des familles. La question se pose de savoir si les amateurs de fitness consomment des suppléments authentiques ou non ? Étant donné que le marché est inondé de faux suppléments, il est crucial de faire cette distinction. Les faux suppléments contiennent généralement des substances interdites telles que des stéroïdes, des produits chimiques nocifs et des ingrédients faux et sont également similaires aux authentiques en termes de couleur et de texture, causant des dommages permanents au corps. C’est une préoccupation majeure pour nous tous, car ce n’est pas seulement de l’argent gaspillé, mais cela met également notre santé en danger. Il a aussi un effet physique et psychologique plus profond. Par conséquent, vous devriez acheter des suppléments auprès de véritables revendeurs de marques réputées, car investir dans la santé est une priorité absolue. Un détaillant réputé prend toujours les précautions nécessaires pour vendre de la bonne qualité. Tous nos produits sont achetés uniquement auprès des canaux autorisés et passent par des contrôles de qualité avant d’être acheminés vers l’entrepôt en ligne ou les magasins physiques avec un code hologramme de vérification unique sur chaque produit.

Veuillez donner un bref aperçu de votre marque de vente au détail depuis sa création.

Muscle and Strength India, dont le siège est à New Delhi, a été lancé en 2018 et est l’un des principaux détaillants de suppléments de fitness et de produits nutritionnels du pays. La société possède actuellement 15 magasins dans 12 villes du pays et propose une gamme complète de suppléments de fitness et de produits nutritionnels authentiques de haute qualité dans des catégories telles que les protéines, les vitamines, les minéraux et les suppléments à base de plantes, etc., fabriqués par des marques internationales de fitness sous un seul toit à un prix économique. En peu de temps, Muscle and Strength India est devenu l’une des chaînes de vente au détail à la croissance la plus rapide sur le marché des suppléments de santé en Inde. La société a également été récemment reconnue comme une startup par le Département pour la promotion de l’industrie et du commerce intérieur du gouvernement indien.

L’icône de la jeunesse Prince Narula a une participation dans la start-up de vente au détail de suppléments de santé Muscle and Strength India. Il joue un rôle clé dans les plans d’expansion stratégique de l’entreprise, y compris le marketing et la promotion. Mukesh Singh Gehlot, bodybuilder et powerlifter renommé qui a remporté plusieurs médailles d’or dans des compétitions nationales et internationales et Bhupender Dhawan, récipiendaire du prix Dronacharya du président de l’Inde dans le domaine de la musculation font également partie de Muscle and Strength India et a été activité impliquée dans les initiatives de marketing.

Quelles sont les différentes gammes de produits disponibles dans vos magasins ?

Muscle and Strength India a la plus large gamme avec plus de 1000 suppléments de fitness et produits de nutrition de plus de 42 marques. L’unique objectif de l’entreprise est de faire de la santé et du bien-être une priorité pour tous. Muscle and Strength India s’est également récemment lancé dans la fabrication de son produit de marque privée Perfect Series dans la catégorie de la nutrition sportive et élargira son portefeuille dans un proche avenir. L’entreprise a déjà reçu la certification USFDA Registered® pour son produit de marque privée. Nous visons à nous développer cette année et à lancer davantage de produits dans diverses variantes, en nous concentrant sur différentes catégories et segments de santé et de bien-être.

Quel est l’investissement nécessaire à la création de chaque magasin ? Quel est le retour sur investissement attendu et combien de temps faut-il pour qu’un magasin atteigne le seuil de rentabilité ?

En termes d’investissement, notre magasin franchisé a besoin d’un investissement d’environ 10 lakhs. Cependant, cela peut varier dans une certaine mesure en fonction de l’emplacement du magasin. Il est en effet important de calculer le retour sur investissement avant de mettre réellement votre argent durement gagné dans une entreprise. Dans notre métier, le seuil de rentabilité est de 2 à 3 mois tandis que le ROI est livré dans un délai de 12 à 18 mois. Il est donc raisonnable de supposer qu’un ninvestissement dans notre franchise devrait rapporter à la fois l’argent et le temps investis dans l’entreprise. Les grandes franchises fournissent non seulement le plan, mais elles offrent également un soutien, offrent des supports marketing et vous aident à développer votre entreprise.

Quels sont vos projets d’extension ?

Muscle and Strength India cherche à se développer de manière agressive dans le pays et vise à ouvrir 100 magasins cette année. La société envisage de lancer des points de vente via la voie des franchisés au cours de la prochaine année avec un investissement de Rs. 20 crore alors qu’il cherche à approfondir sa présence dans l’espace croissant des suppléments nutritionnels en Inde. Cet investissement sera financé par des provisions internes, y compris les investissements des propriétaires franchisés. Outre les métros, nous pensons que la demande réelle se situe dans les villes de niveau 2 et 3, où la disponibilité des suppléments les plus récents, authentiques et à prix économique est toujours un défi et nous visons à exploiter ce marché. Les plans d’expansion de Muscle & Strength India arrivent également à un moment où l’accent est mis de plus en plus sur les soins de santé préventifs alors que le monde est aux prises avec la pandémie de Covid-19. Notre objectif est maintenant de croître et d’investir de manière constante dans l’industrie de la santé et du fitness au cours des deux prochaines années. Nous pensons également que notre croissance est due aux produits originaux et au juste prix disponibles dans nos magasins et nous espérons que d’ici la fin de cette année, nous serons l’une des plus grandes chaînes en Inde dans notre segment.

