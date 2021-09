L’accent mis par Auto PLI sur les véhicules électriques est ce dont l’Inde a besoin

C’est un fait qu’il n’est pas facile de faire des affaires en Inde et le gouvernement doit essayer de résoudre les nombreux problèmes, parmi lesquels la paperasserie et la médiocrité des infrastructures.

Compte tenu de la nécessité de passer à une énergie propre et à des véhicules non polluants, le gouvernement a bien fait de cibler les véhicules électriques et les hybrides dans le programme PLI automatique de Rs 26 400 crore. Il pourrait s’écouler plusieurs années avant que les véhicules électriques ne représentent une part importante du marché des voitures particulières, et le marché des deux-roues pourrait y arriver plus rapidement car le gouvernement soutient simultanément la demande.

Néanmoins, étant donné qu’il est peu probable que les acteurs automobiles historiques ajoutent de la capacité ICE à un moment où la demande reste faible et où l’environnement devient électrique, il est logique de consacrer de l’argent au travail dans les espaces des véhicules électriques et hybrides. La réponse n’est peut-être pas aussi bonne que prévu, mais ce sera un début ; même quelques équipementiers et fabricants de composants peuvent faire avancer l’écosystème.

Il n’y a aucun mal à préparer le terrain pour l’évolution d’une solide base de fournisseurs de technologies avancées ; ce faisant, la main-d’œuvre deviendra elle aussi plus qualifiée. Il est cependant important que ces acteurs se révèlent aussi compétitifs et que le gouvernement ne laisse pas des droits d’importation élevés pour simplement donner l’avantage aux fabricants locaux. Ce serait dommage. L’objectif ultime devrait être de créer des entreprises fortes et compétitives.

Certains soutiennent que le fait d’offrir des incitations aux acteurs du secteur privé n’est peut-être pas la bonne façon de renforcer la base manufacturière. Le fait est qu’il sera difficile de relancer les investissements de manière significative sans quelques mesures. De plus, les fonds ne sont pas déboursés d’avance, ce qui ne sera fait qu’une fois que l’entreprise aura atteint les objectifs de vente spécifiés. Si les objectifs ne sont pas atteints, l’entreprise ne reçoit pas l’incitatif. L’idée du PLI est d’augmenter la production et, par conséquent, les opportunités d’emploi (directes et indirectes). Il est vrai que le potentiel d’emploi indiqué par les ministères semble un peu exagéré.

Cependant, la fabrication de produits haut de gamme aidera la main-d’œuvre qualifiée. Encore une fois, il est possible que le gouvernement n’obtienne pas la structure d’incitation ou les seuils de vente appropriés pour chaque secteur; il se peut qu’elles aient été surestimées ou sous-estimées. Cependant, même si les niveaux d’incitation et les objectifs de vente s’avéraient dans l’ensemble corrects, l’objectif aurait été atteint.

Les incitations de 8 à 13 % avec 5 % supplémentaires pour les véhicules électriques et à pile à combustible à hydrogène sont attrayantes et quelque 60 entreprises pourraient se qualifier ; cependant, ce sont les plus grands équipementiers et les principaux fournisseurs de véhicules électriques qui sont susceptibles de monopoliser les incitations. Les OEM doivent avoir des revenus d’au moins Rs 10 000 crore et des immobilisations de Rs 3 000 crore ; les fabricants de composants doivent avoir un revenu de Rs 500 crore et un investissement de Rs 150 crore dans les immobilisations.

D’après les détails disponibles et les observations des organismes de l’industrie, il semble que les start-ups pourraient ne pas être éligibles et, par conséquent, certains fabricants de deux-roues EV purs seraient laissés de côté; ils continueraient bien sûr à bénéficier des avantages du régime FAME et des subventions accordées par les États. Il existe une opportunité pour les acteurs des deux-roues ICE ainsi que les constructeurs automobiles d’utiliser le programme, bien que la qualité de leurs filiales EV existantes ou la nécessité d’en créer de nouvelles ne soient pas claires. Encore une fois, alors que les équipementiers mondiaux peuvent être enclins à installer des unités de production en Inde, le gouvernement doit être conscient que les incitations à elles seules ne les tenteront pas. C’est un fait qu’il n’est pas facile de faire des affaires en Inde et le gouvernement doit essayer de s’attaquer aux nombreux problèmes, parmi lesquels la paperasserie et la médiocrité des infrastructures.

