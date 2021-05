L’accent mis par la théorie critique sur la race sur la couleur de la peau nous divise ⋆ .

L’ancien membre du Congrès et chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré jeudi sur Fox News que le «récit de racisme» du Parti démocrate ne faisait que diviser la nation.

«Nous continuons de voir que la fracture raciale, ce récit de racisme de la gauche démocrate est tout ce qu’ils ont à offrir», a déclaré Meadows. «Ils cherchent à se diviser. Je crois que c’est Martin Luther King qui a dit lorsqu’il parlait de ses enfants qu’il espérait qu’ils ne seraient pas jugés sur la couleur de leur peau mais sur le contenu de leur personnage.

«Et pourtant, cette théorie critique de la race jette cela à l’envers et dit que la seule chose sur laquelle vous devriez vous concentrer est la couleur de la peau. Ce n’est pas qui nous sommes, c’est vraiment essayer de refaire le mouvement des droits civiques en quelque chose qu’il n’a jamais été prévu d’être. Et franchement, cela nous divise et ne nous rassemble pas.

L’administration Biden a continué à soutenir le discours selon lequel les États-Unis sont systémiquement racistes. Après la condamnation de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, le président a déclaré que la nation devait «éradiquer le racisme systémique».

“C’était un meurtre en pleine lumière du jour, et cela a arraché les œillères pour que le monde entier voie le racisme systémique dont le vice-président vient de parler”, a déclaré Biden. «Ce racisme systémique est une tache sur l’âme de notre nation. Le genou sur le cou de la justice pour les Noirs américains, la peur et le traumatisme profonds, la douleur, l’épuisement que les Américains noirs et bruns vivent chaque jour. “

Les républicains de la Chambre ont présenté deux projets de loi ce mois-ci pour freiner la théorie critique de la race dans la salle de classe, ainsi que dans les agences militaires et fédérales. Le procureur général de l’Indiana, Todd Rokita, et 19 autres procureurs généraux ont appelé la Maison Blanche à reconsidérer son embardée vers la théorie critique de la race. L’administration Biden a annulé la «Commission 1776» du président Donald Trump pour enseigner aux étudiants l’éducation civique américaine et restaurer «l’éducation patriotique».

Plusieurs États ont décidé de restreindre ou d’interdire l’enseignement de la théorie critique de la race et des concepts connexes en classe. Cela comprend l’Arkansas, l’Idaho, le Dakota du Nord, l’Oklahoma et le Dakota du Sud. Les États qui débattent actuellement d’une telle législation ou qui ont récemment adopté des projets de loi comprennent l’Arizona, la Floride, l’Iowa, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le New Hampshire et d’autres.