L’accent mis sur le bien commun peut améliorer les résultats de l’IBC : conseiller économique en chef KV Subramanian

S’exprimant lors d’un événement CII, le CEA a également déclaré : « Les systèmes, qu’il s’agisse d’IBC ou d’autres systèmes, peuvent être pris dans des équilibres inefficaces lorsque chaque agent justifie ses actions sous-optimales en disant que d’autres entités se comportent en fait de manière sous-optimale et, par conséquent, , je me comporte de manière sous-optimale.”

Le conseiller économique en chef (CEA) Krishnamurthy V Subramanian a exhorté vendredi les parties prenantes de l’écosystème de l’insolvabilité à s’élever au-dessus de « moi, moi et moi-même » et à prendre des décisions en fonction de ce qui est « socialement optimal ». Cela améliorera le résultat du processus de résolution des actifs toxiques en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC).

Subramanian a souligné qu’avant l’introduction de l’IBC il y a cinq ans, il y avait « un féodalisme où l’entreprise débitrice considérait que c’était son droit divin d’avoir le contrôle (de son entreprise) ».

Le juge (ret) MM Kumar, ancien président du National Company Law Tribunal (NCLT), a déclaré que le programme de pré-pack, un mécanisme de résolution rapide des faillites introduit en avril pour les MPME, pourrait devoir être universalisé pour inclure également les grandes entreprises.