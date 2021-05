L’accent mis sur le “ numérique ” nous donnera une identité unique: Prof Janat Shah, directeur, IIM Udaipur

Prof Janat Shah, directeur, IIM Udaipur

Depuis plus d’un demi-siècle, les Instituts indiens de gestion ont établi un record enviable de qualité et d’accomplissement. En moins de 10 ans depuis sa création, IIM Udaipur a bâti sur cet héritage. Ce jeune IIM aspire à être une école de gestion de classe mondiale créant des connaissances mondiales, avec un accent sur le «numérique». «Nous espérons nous positionner comme un institut qui crée des gestionnaires qui comprennent vraiment la technologie», déclare le professeur Janat Shah, directeur de l’IIM Udaipur. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute que l’IIM Udaipur a obtenu l’accréditation AACSB en novembre 2018 et a été répertorié dans le classement QS 2020 Masters in Management ainsi que dans le Financial Times Master in Management Ranking 2019, devenant ainsi la plus jeune école B dans le monde sur ces deux classements. Extraits:

Étant un IIM relativement plus petit, a-t-il été facile de passer au mode d’enseignement en ligne lors du verrouillage de l’année dernière?

Nous sommes plus jeunes, mais pas nécessairement plus petits. IIM Ahmedabad et IIM Bangalore seraient probablement 1,5 fois nos nombres, mais pas significativement plus grands. Les IIM de la nouvelle ère se sont développés assez rapidement.

Notre campus est centré sur les étudiants. L’année dernière, lorsque nous sommes passés en ligne, nous avons eu un appel avec nos étudiants et j’ai promis que nous ferions en sorte que la prestation de l’éducation en ligne soit comparable, sinon meilleure, à une salle de classe physique. En regardant en arrière, nous estimons que nous avons tenu cette promesse.

Avez-vous eu des étudiants qui manquaient de matériel (ordinateurs portables, connectivité Internet, etc.) pour l’apprentissage en ligne? Comment les avez-vous soutenus?

Les étudiants qui viennent dans les instituts de gestion ont généralement un ordinateur portable, et tous nos étudiants en ont un. Le défi était le problème de la bande passante à certains endroits – pour ces étudiants, nous avons envoyé des vidéos (de conférences, etc.). Alors que l’Inde a commencé à s’ouvrir progressivement l’année dernière en septembre, nous avons autorisé les étudiants (qui voulaient venir) sur le campus. Même si les cours se déroulaient en ligne, ils ont pu utiliser la connectivité du campus (tous les nouveaux campus IIM ont beaucoup investi dans la connectivité). En janvier de cette année, nous avions environ 75% d’étudiants sur le campus.

De plus, alors que le corps professoral régulier reçoit des appareils numériques, nous avons donné à chaque faculté invité un iPad.

Comment se sont déroulés vos stages pendant l’année universitaire pandémique?

Il y avait, bien sûr, des appréhensions. La première était que l’économie rétrécissait ce qui arrive aux emplois, et la seconde était que le marché (ceux qui embauchent) pouvait être sceptique quant à ce lot qui a étudié en ligne. Mais nous avons constaté que nous avions extrêmement bien réussi. Pour notre MBA (Global Supply Chain Management) d’un an, nous avons terminé le placement un mois avant la convocation. Depuis un certain temps, nous travaillons sur Industry Connect, ce qui a également aidé.

Avec la deuxième vague, et peut-être une troisième, pensez-vous que l’avenir de l’enseignement supérieur a changé à jamais? L’enseignement en ligne est-il viable pour un institut de gestion?

À votre question sur la durabilité de la prestation de l’éducation en ligne, ma réponse honnête est «non». Nous avons fait beaucoup de brainstorming et nous pensons que nos programmes de premier ordre seront basés sur le campus et en face-à-face, mais nous utiliserons la technologie pour améliorer cette expérience d’apprentissage. Dans l’éducation à la gestion, une discussion et un débat actifs font partie du processus d’apprentissage. Dans le même temps, nous avons constaté que l’apprentissage en ligne présente certains avantages; nous avons constaté que certains élèves qui, autrement, n’auraient pas beaucoup parlé dans une salle de classe physique, ont été assez bruyants dans la classe en ligne.

Pour la formation des cadres, je vois le futur comme hybride, c’est-à-dire un mélange en ligne et physique.

Certains IIM se concentrent sur des domaines uniques (par exemple, plus de la moitié des étudiants de l’IIM Kozhikode sont des femmes). IIM Udaipur a-t-il également des domaines d’intervention?

Nous avons la Vision 2030, et les deux domaines clés sur lesquels nous nous concentrons sont la recherche de haute qualité et la transformation des étudiants. Nous voulons également montrer comment la technologie numérique change le monde des affaires en préparant nos étudiants aux concepts de gestion et aux styles de leadership. Nous avons récemment lancé le seul MBA d’un an en Inde en gestion d’entreprise numérique pour les professionnels expérimentés. D’ici 2030, le «numérique» nous donnera une identité unique. À l’avenir, toutes les entreprises auront besoin de gestionnaires qui comprennent la technologie. C’est là que nous espérons nous positionner – en tant qu’institut qui crée des dirigeants qui comprennent la technologie. C’est ce qui nous donnera une identité distincte.

Comment voyez-vous les classements universitaires?

Pour un établissement d’enseignement, il est faux de courir après les classements. Au lieu de cela, vous devriez utiliser les classements comme un retour sur vos performances dans un domaine ou un autre.

Par exemple, le classement UT Dallas sur la recherche, qui a créé une base de données pour suivre les publications dans 24 revues économiques de premier plan. C’est un classement transparent, et me dit comment ma performance a été en ce qui concerne la contribution aux meilleures revues d’affaires. Je peux voir où je me situe par rapport aux autres. Un classement doit vous donner des informations pour conduire votre propre stratégie.

Comment voyez-vous la proposition de la NEP d’autoriser les 100 meilleures universités étrangères à créer des campus en Inde?

Inviter des instituts étrangers en Inde est bon pour les étudiants, et tout ce qui est bon pour nos étudiants, nous devons le faire. Cela créera plus de concurrence entre les institutions et c’est une excellente idée. L’éducation a été soumise à trop de réglementation et les universités étrangères qui viennent en Inde peuvent également aider à assouplir un peu cette réglementation.

