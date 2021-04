L’acceptation de Bitcoin (BTC) par Flipkart est probablement une blague de poisson d’avril

Le géant indien du commerce électronique Flipkart a annoncé le 1er avril qu’il avait commencé à accepter Bitcoin comme moyen de paiement.

«Nous acceptons désormais Bitcoin comme moyen de paiement pratique. Mettez à jour votre application maintenant », lit-on dans le tweeter de l’entreprise. Cependant, cela a provoqué des réactions mitigées de la part des utilisateurs, certains étant satisfaits du nouveau développement, tandis que d’autres pensaient fermement qu’il s’agissait d’une blague du poisson d’avril.

Au fur et à mesure que les choses avancent avec le portail Flipkart, il semble que les seconds groupes d’utilisateurs aient raison après tout.

La blague du poisson d’avril sur les entreprises de commerce électronique

Après que Flipkart ait publié le tweet, il est rapidement devenu viral. Alors que certains utilisateurs de la plate-forme étaient sous le choc de la bonne nouvelle, un autre tweet est apparu, suggérant que le tweet précédent était une blague.

Flipkart n’est pas la seule plate-forme de commerce électronique à avoir fait des farces à ses utilisateurs le jour du poisson d’avril, car d’autres entreprises ont publié des farces pour tromper leurs utilisateurs de manière ludique.

De nombreuses entreprises aiment faire des farces à leurs clients le 1er avril, de sorte que le moment choisi pour le tweet n’a trompé que quelques clients.

Cependant, le battage médiatique est bon, car il montre que la société envisage d’adopter Bitcoin comme option de paiement.

L’espace crypto a été rempli d’informations sur les grandes marques acceptant Bitcoin comme moyen de paiement pour leurs produits. Le géant de la voiture électrique Tesla a été l’une des premières entreprises à adopter Bitcoin et quelques autres entreprises ont suivi ses traces.

Le gouvernement indien envisage d’interdire les crypto-monnaies

Flipkart est la plus grande entreprise de commerce électronique en Inde en termes de volume de ventes. La société est basée au Bangladesh et prétend avoir plus de 200 millions d’utilisateurs. Avec ce grand nombre d’utilisateurs, l’entreprise peut augmenter ses ventes en acceptant les paiements cryptographiques.

Cela sera considéré comme un bon développement pour la communauté crypto indienne. Mais une éventuelle interdiction des crypto-monnaies privées par le gouvernement indien circule dans les airs. On ne sait pas à quoi ressemblera l’activité de crypto-monnaie dans le pays à l’avenir, bien que le gouvernement indien soutienne pleinement l’introduction d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).