L’accès à distance est susceptible de devenir une fonctionnalité iOS standard après la prise en charge dans Apple Classroom pour iPad

L’une des annonces éducatives de printemps d’Apple était la prise en charge à distance d’iOS pour les enseignants d’Apple Classroom. Le support à distance sur iOS est quelque chose que je n’aurais jamais pensé voir, mais une pandémie mondiale a changé de nombreux plans pour tout le monde. Avec de nombreuses écoles encore virtuelles à travers les États-Unis, le support à distance est quelque chose dont toutes les écoles ont besoin. Sur macOS, l’assistance à distance est un problème résolu avec plusieurs solutions. Sur iOS, cependant, c’était auparavant une autre histoire. Dans les situations où j’avais besoin de fournir à quelqu’un une assistance à distance sur iOS, j’avais même eu recours à FaceTime sur un appareil pour afficher l’écran d’un autre. Après avoir réfléchi aux implications de cette fonctionnalité, je suis convaincu qu’il s’agit de la première étape sur la voie d’iOS offrant une assistance à distance à l’éducation, aux entreprises et éventuellement aux utilisateurs finaux.

Pour la première fois, l’application Classroom soutiendra l’apprentissage au-delà des murs d’une école. Classroom a toujours connecté les élèves dans le même espace physique avec leurs enseignants, et bientôt les enseignants pourront inviter des élèves distants à rejoindre une session Classroom. Une fois connectés, les mêmes fonctionnalités de Classroom avec lesquelles les enseignants sont familiers leur permettront de guider les élèves vers des applications spécifiques, d’afficher leur écran et de voir un résumé de leur engagement.

D’un point de vue technique, Apple a mis en œuvre une assistance à distance via Apple Classroom de manière idéale. Avec l’assistance à distance, la confidentialité des utilisateurs est primordiale et Apple l’a étroitement intégrée dans les identifiants Apple gérés. À l’avenir, je m’attends à ce qu’Apple le propose pour les appareils iOS basés sur des appareils à l’avenir. Je vois des iPads installés de plus en plus dans des systèmes basés sur des kiosques. Les protocoles de gestion des appareils mobiles offrent aux administrateurs informatiques de nombreux outils pour mettre à jour à distance, modifier les paramètres et même verrouiller les iPad sur une application particulière. Pourtant, il y a quelque chose de pratique à pouvoir voir l’écran à distance. Si une application doit être configurée manuellement, une option d’assistance à distance serait idéale. J’ai utilisé Apple Classroom plusieurs fois avec des étudiants, mais toujours dans le même bâtiment. En le faisant sortir des murs de l’école, Apple est à l’écoute de ce dont ses clients ont besoin. Cela aurait été bien d’avoir cela au début de l’année scolaire, mais l’ajout de l’assistance à distance est un changement fondamental dans le fonctionnement d’iOS.

Maintenant qu’Apple a mis en œuvre le support à distance dans l’éducation, je m’attends à ce qu’Apple ajoute une option permettant aux administrateurs informatiques de se connecter à distance aux identifiants Apple gérés dans Apple Business Manager. Je pense qu’il sera implémenté sur FaceTime, où un employé reçoit un appel audio / vidéo FaceTime. Une fois l’appel connecté, l’employé recevra une demande d’assistance à distance confirmant ce que l’autre personne peut voir. À l’avenir, j’aimerais voir Apple bloquer l’accès à distance à l’application Photos et à iMessage, afin que toutes ces informations restent privées.

Une fois qu’Apple a implémenté le support iOS à distance du côté des entreprises, je m’attends à ce qu’ils le déploient aux utilisateurs personnels de la même manière. Lors d’un appel audio / vidéo FaceTime, un utilisateur peut initier une assistance à distance avec la personne à l’autre bout. Une invite apparaîtrait confirmant ce que la personne peut et ne peut pas voir.

À mesure que les appareils iOS sont de plus en plus utilisés dans notre vie quotidienne, il sera de plus en plus crucial d’avoir la possibilité pour les administrations informatiques et les techniciens du service client d’offrir une assistance à distance iOS. Je ne m’attendais pas à ce qu’Apple l’autorise, mais ils l’ont fait de manière idéale pour les étudiants, donc je pense qu’ils passeront à l’étape suivante et la fourniront à plus de gens.

