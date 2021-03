L’accès à Internet devrait être un droit fondamental, déclare Tim Berners-Lee

Le message indique que de nombreux jeunes continuent d’être exclus de l’utilisation du Web. (Image de fichier: Reuters)

Accès Internet: L’inventeur du World Wide Web (www) Tim Berners-Lee s’est battu pour l’accès à Internet en tant que droit fondamental dans un article de blog qu’il a écrit à l’occasion du 32e anniversaire d’Internet. Il a dit que les gouvernements devraient travailler pour s’assurer que d’ici 2030, il y aurait un accès mondial à large bande. Cela, a-t-il déclaré, contribuerait à réduire la fracture numérique, tout en tenant les entreprises de technologie plus responsables d’une meilleure manière. Pour cela, les gouvernements devraient adopter des lois efficaces qui régiraient la technologie, a déclaré Berners-Lee.

Le message indiquait que de nombreux jeunes continuaient d’être exclus de l’utilisation du Web pour partager leurs idées et leurs talents, ce qui se traduisait par une occasion perdue d’innovations qui pourraient servir l’humanité.

La pandémie de coronavirus a notamment mis en évidence la fracture numérique qui persiste, alors que les gens sont passés au mode de travail en ligne, que ce soit pour le travail professionnel, pour les études ou pour le divertissement. Cependant, souvent, le manque d’Internet approprié a rendu la tâche difficile. Des études ont souligné qu’aux États-Unis, seulement 67% des habitants des zones rurales avaient accès au haut débit. Ce chiffre pour les habitants des banlieues était de 79%.

Le message que Berners-Lee a co-écrit avec sa cofondatrice de la Web Foundation, Rosemary Leith, a déclaré que le problème reste le même dans le monde entier, seuls 33% des moins de 25 ans ayant une connexion Internet à la maison. Cela signifiait qu’un énorme 220 millions de jeunes n’avaient pas un accès Internet stable alors qu’ils avaient besoin d’apprendre en ligne. Cela a conduit à un écart entre l’éducation obtenue par ces jeunes et ceux qui avaient un accès Internet adéquat.

Berners-Lee et Leith ont également déclaré qu’il était nécessaire de protéger les jeunes contre les abus et la désinformation en ligne, car cela peut les forcer à cesser complètement d’utiliser les plates-formes en ligne. Cela, ont-ils dit, était particulièrement vrai pour les personnes qui étaient généralement ciblées pour leur sexe, leur religion, leur race ou leur sexualité.

Les deux ont également déclaré que faire d’Internet un droit fondamental et veiller à ce que chaque personne soit connectée à Internet était abordable, avec l’aide du soutien des réseaux communautaires, des subventions et des infrastructures de réseau.

