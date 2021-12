L’accès gratuit à Call of Duty: Vanguard’s commence le 16 décembre

La saison des fêtes bat son plein et Call of Duty: Vanguard’s a une période d’accès gratuit pour célébrer.

Du 16 décembre à 10 h 00 HAP / 11 h 00 MDT / 13 h 00 HAE jusqu’au 21 décembre, le composant multijoueur de Call of Duty: Vanguard sera téléchargeable gratuitement pour tous, même si vous ne possédez pas le jeu de base.

Toute personne profitant de l’essai gratuit aura accès à 10 cartes ainsi qu’à 4 types de jeux, dont :

Champion Hill Domination Team Deathmatch Hardpoint

Il y aura également un maximum de récompenses XP coïncidant avec un accès gratuit, ce qui signifie que vous monterez en niveau bien plus rapidement que d’habitude. Ferveur festive, un événement sur le thème des vacances, aura également lieu, ce qui apportera plusieurs nouveaux modes de jeu et quelques packs cosmétiques à la boutique en jeu.

Il s’agit du deuxième week-end d’essai gratuit à venir pour Call of Duty: Vanguard, le premier n’ayant lieu que quelques semaines auparavant. Il est difficile de dire pourquoi, mais les ventes ont considérablement baissé par rapport à Call of Duty: Cold War un an auparavant.

Call of Duty: Vanguard n’était pas notre entrée préférée dans la série, mais ce n’est pas terrible non plus. Cela vaut la peine de vérifier lors de l’accès gratuit si vous êtes même un peu curieux.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.