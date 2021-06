L’accès Internet uniquement mobile est désormais de 15% des adultes américains, selon Pew

Une nouvelle étude de Pew Research montre qu’environ 15% des adultes américains sont désormais des utilisateurs d’Internet uniquement mobiles, c’est-à-dire qu’ils ne disposent pas d’une connexion haut débit à domicile, mais dépendent uniquement de leur smartphone.

Par coïncidence, la même étude révèle qu’un autre 15 % des adultes américains ne possèdent toujours pas de smartphone…

Le rapport Pew Research Mobile Technology and Home Broadband 2021 a révélé que la possession de smartphones est passée à 85%, contre 81% en 2019.

Si cela semble toujours incroyablement bas, cela s’explique principalement par des niveaux de propriété relativement faibles dans les groupes d’âge plus âgés et les ménages à faible revenu.

La possession de smartphones est relativement courante dans les principaux groupes démographiques, mais il subsiste des écarts substantiels en matière d’adoption, notamment selon l’âge. Alors que la proportion d’adultes de 65 ans et plus possédant un téléphone intelligent est passée de 53 % à 61 % au cours des deux dernières années, cette cohorte d’âge reste beaucoup moins susceptible que les groupes plus jeunes de déclarer avoir ce type d’appareil mobile.

Comme ce fut le cas en 2019, les taux de possession varient également chez les personnes les plus âgées : 71% des adultes de 65 à 74 ans se déclarent propriétaires de smartphone, mais cette part tombe à 43% chez les 75 ans et plus.

De plus, les personnes vivant dans des ménages gagnant moins de 30 000 $ et celles qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins sont moins susceptibles [to own a smartphone].