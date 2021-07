L’accès universitaire à l’expertise nucléaire de la Russie approfondit la coopération bilatérale entre l’Inde et la Russie

Le programme d’énergie nucléaire civile en trois étapes de l’Inde est le reflet des progrès économiques et scientifiques du pays.

Par Soumojit Mukherjee,

Alors que les relations bilatérales avec la Russie constituent une pierre angulaire de la politique étrangère de l’Inde, l’alliance stratégique entre les deux pays est ancrée dans l’histoire, la réciprocité et le partenariat amical. Parmi d’autres domaines de coopération stratégique, l’énergie nucléaire civile a toujours été considérée comme le pilier crucial du partenariat bilatéral Inde-Russie, depuis plus de trois décennies. En outre, l’année 2021 commémore le 73e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Inde et la Russie.

Le programme d’énergie nucléaire civile en trois étapes de l’Inde est le reflet des progrès économiques et scientifiques du pays. Depuis lors, l’Inde a fait d’importants progrès dans le domaine de l’énergie nucléaire. À l’échelle mondiale, l’industrie nucléaire russe est perçue comme un leader incontesté de la technologie nucléaire avancée, offrant des solutions d’ingénierie et de conception de pointe dans le domaine des réacteurs nucléaires avancés et de la fabrication de combustible nucléaire. Par la suite, la coopération diplomatique éprouvée de l’Inde avec la Russie au fil des ans positionne la Russie en tant que partenaire idéal pour faire avancer le programme d’énergie nucléaire civile de l’Inde.

Coopération en matière d’énergie nucléaire entre l’Inde et la Russie –

Par ailleurs, en Inde, la société d’État russe pour l’énergie atomique Rosatom construit six tranches de réacteurs nucléaires sur le site de Kudankulam dans le Tamil Nadu d’une puissance installée de 1 000 MW chacune. La centrale nucléaire de Kudankulam (KKNPP) est l’une des plus grandes centrales nucléaires d’Inde et les 2 premières unités génèrent déjà des GW dans le réseau électrique national.

Alors que la construction des tranches 3 et 4 est en cours, la Vision stratégique adoptée en décembre 2014 renforce la coopération dans l’utilisation pacifique de l’énergie atomique entre la Russie et l’Inde.

Le partenariat croissant dans le secteur de l’énergie nucléaire entre l’Inde et la Russie a ouvert des opportunités pour développer des capacités de fabrication nucléaire de pointe en Inde, conformément à l’initiative indienne « Make in India ». Pour l’Inde, la fabrication locale de composants et d’équipements critiques pour les prochains projets d’énergie nucléaire de conception russe est une étape vers la poursuite de la vision globale de l’Inde Atmanirbhar Bharat.

Pour renforcer davantage les perspectives d’énergie nucléaire de l’Inde sur le sol indien, l’Inde doit conclure des accords complets de transfert de technologie et d’échange d’informations avec la Russie.

Accès académique aux avancées de l’énergie nucléaire de la Russie –

En Russie, la croissance de l’industrie nucléaire est considérée comme une priorité nationale majeure, permettant ainsi à la Russie d’émerger comme un leader incontesté dans l’industrie de la technologie nucléaire de pointe. Aujourd’hui, la coopération indo-russe dans le domaine de l’énergie nucléaire s’étend au niveau universitaire.

En plus de la création d’emplois et des incitations économiques, les jeunes Indiens ont désormais accès à l’enseignement nucléaire russe, élargissant ainsi l’expertise académique et de domaine des aspirants acteurs du secteur de l’énergie nucléaire. Par la suite, attirer une nouvelle génération de personnel hautement qualifié et instruit dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Grâce aux bourses offertes par le gouvernement russe, il est désormais possible aux étudiants indiens d’obtenir un baccalauréat et une maîtrise en génie nucléaire sans frais académiques. Les étudiants peuvent bénéficier de logements subventionnés, de bourses de bibliothèque et d’une formation pratique dans une centrale nucléaire russe.

Pour les aspirants candidats, les programmes universitaires disponibles vont des technologies nucléaires, ingénierie de l’énergie nucléaire, physique thermique, réacteurs et matériaux nucléaires, centrales nucléaires : conception, exploitation et ingénierie ; ainsi que la technologie des matériaux, l’informatique et la technologie informatique, la chimie, la physique et l’astronomie, le génie électrique et thermique.

Responsabiliser les futurs acteurs du secteur nucléaire, à l’échelle mondiale –

La Russie étant à la pointe des progrès de l’énergie nucléaire, elle a la responsabilité de guider et d’éduquer les générations futures afin d’encourager davantage l’innovation dans le domaine de l’énergie nucléaire. À cet effet, la Russie suit un processus d’inscription simplifié pour les étudiants en herbe, tandis que les instructeurs utilisent diverses pédagogies en plus de nombreuses possibilités pratiques et de recherche.

En outre, six lauréats du prix Nobel ont contribué au programme d’enseignement et à la recherche de l’Institut de génie physique de Moscou (MEPhI), une université russe de premier plan créée en 1942. L’université travaille dans le cadre du processus d’éducation européen de Bologne et propose des programmes de licence, de maîtrise et de doctorat. .

Chaque année, plus de 6 000 étudiants indiens viennent étudier en Russie. Bien que peu d’entre eux étudient à Moscou, une communauté multiculturelle diversifiée favorise l’échange d’idées et de culture. Les étudiants en génie nucléaire de 79 pays étudient en Russie et leur nombre dépasse 1 500. Les étudiants spécialisés dans les centrales nucléaires reçoivent une formation sur l’exploitation des centrales nucléaires, ainsi que des ateliers réguliers sur des simulateurs à grande échelle et dans des centrales nucléaires réelles, pour préparer pleinement les étudiants à travailler à la centrale nucléaire.

Avec plus de 75 ans d’expérience établie, la Russie a accumulé un réservoir d’expérience et acquis des compétences étendues dans la conception et l’exécution de projets nucléaires transfrontaliers à grande échelle. Les deux pays ont identifié plusieurs nouveaux domaines de coopération, l’accès académique des Indiens à l’expertise de la Russie en matière d’énergie nucléaire étant relativement une dimension plus récente de la collaboration Inde-Russie.

En outre, une attention particulière a été accordée à la coopération entre la jeune génération, les sphères culturelles et les relations interpersonnelles. Dans le cadre de ce partenariat Inde-Russie en constante évolution, les étudiants indiens aspirants intéressés à faire carrière dans le secteur de l’énergie nucléaire peuvent demander l’accès à tous les centres indo-russes pour la science et la culture situés à New Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, ou Trivandrum pour en savoir plus sur les bourses, le processus de demande et d’autres détails.

(L’auteur est ambassadeur de l’éducation nucléaire russe et étudiant en 4e année du MEPhI. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

