L’accessibilité accrue et le rebond du tourisme intérieur stimulent la demande de résidences secondaires

in

Près de 70% des acheteurs potentiels souhaitent investir dans une résidence secondaire au prix de Rs 2 crore ou moins.

À l’époque actuelle, les résidences secondaires sont à nouveau au premier plan car la pandémie semble avoir créé plusieurs réinitialisations dans l’immobilier. Selon Savills India, plusieurs acheteurs ambitieux semblent évaluer des maisons alternatives et supplémentaires, car le marché semble offrir des opportunités d’investissement basées sur la valeur.

Une récente enquête menée par Savills India a révélé que, pour diverses raisons, le marché des résidences secondaires du pays est sur le point de connaître une forte traction à court terme. Poussée par une plus large acceptation du travail de n’importe où et l’avènement croissant d’acteurs organisés et professionnels dans ce segment, une demande latente pour de telles propriétés a fait surface ces derniers temps.

En fait, près de 70% des acheteurs potentiels souhaitent investir dans une résidence secondaire au prix de Rs 2 crore ou moins. L’enquête révèle que 57% à 70% des personnes interrogées souhaitent acheter une résidence secondaire dans les 2 ans. Cet engagement à court terme de moins de 2 ans est évident non seulement sur le marché domestique, mais aussi dans les destinations offshore privilégiées. La préférence maximale des investissements est en Inde dans un horizon de moins de 6 mois.

Près de 80 % des acheteurs potentiels de résidences secondaires ont l’intention de conserver les propriétés pendant plus de 5 ans. À mesure que la taille du billet de la propriété augmente, la période d’investissement prévue augmente également, reflétant une intention d’obtenir une appréciation du capital et un rendement locatif avant la sortie éventuelle de la propriété chérie.

L’amélioration de l’abordabilité est l’un des principaux moteurs de la demande de résidences secondaires. Bien que les coûts de propriété aient augmenté au cours d’une période, il en va de même de l’abordabilité en raison de la hausse des revenus et de la baisse des taux d’intérêt. Il est intéressant de noter que la récente augmentation de la demande de résidences secondaires peut également être attribuée au rebond du tourisme intérieur après le ralentissement de la deuxième vague de la pandémie en cours.

Source : HDFC

La recherche de Savills India a analysé les réponses sur les paramètres critiques que les acheteurs prennent en compte lors de l’achat d’une résidence secondaire. Ceux-ci incluent la possession d’une résidence secondaire dans une destination de vacances, une surface au sol spacieuse et plus grande, un facteur de santé et de bien-être, la connectivité depuis la ville de résidence, l’infrastructure Internet et un éventuel retour sur investissement.

L’enquête souligne en outre que près de 60% des personnes interrogées aimeraient investir dans une résidence secondaire dans la sécurité d’une communauté fermée qui offre un sentiment de sécurité et permet aux propriétaires de profiter d’installations telles qu’une piscine, un gymnase, un centre de santé et des installations sportives. commodités, sans avoir à se soucier de l’entretien régulier de ces dispositions.

« Le marché des résidences secondaires semble être sur une reprise progressive. Contrairement à auparavant, lorsque l’appréciation du capital et les revenus locatifs étaient les critères déterminants, une dimension supplémentaire d’un chez-soi sûr loin des points chauds pandémiques semble être devenue une considération clé. On rapporte que les rendements locatifs dans les destinations populaires de résidences secondaires connaissent une tendance à la hausse. De plus, la technologie a également joué un rôle essentiel dans le renforcement de la confiance des investisseurs », a déclaré Shveta Jain, MD, Residential Services Savills India.

Préférences d’emplacement pour l’investissement dans une résidence secondaire

Les aspirants acheteurs de résidences secondaires sont plus enclins à se tourner vers les destinations nationales, qu’il s’agisse de destinations de vacances ou de maisons de vacances nichées dans les montagnes ou au bord de la plage du pays. Environ les trois quarts des acheteurs potentiels souhaiteraient une résidence secondaire dans des endroits comme Dehradun, Nainital, Shimla, Goa, Alibaug, Lonavala, Mahabaleshwar, Coorg, Ooty et Wayanad.

Alors que les personnes interrogées étaient disposées à investir dans des résidences secondaires à travers le pays, de Kovallam au sud à Manali au nord et du Gujarat à l’ouest à Meghalaya à l’est, les 10 premières destinations ressortant de l’enquête ont collectivement une part de 87% dans les emplacements nationaux.

Goa : L’État est en tête de la demande intérieure de résidences secondaires avec un cinquième des répondants intéressés par l’achat d’une résidence secondaire ici. Près de 70% de la demande se situe dans la fourchette de prix Rs 2 crore. Les rendements locatifs ont été de l’ordre de 4-7% et sont sur une tendance à la hausse. Il y a eu une appréciation de plus de 20% des taux fonciers par rapport à l’ère pré-pandémique de 2019.

Maharashtra : 29 % des personnes interrogées aimeraient investir dans les destinations populaires de résidence secondaire de l’État. Dans tous les endroits du Maharashtra, 65% de la demande se situe à moins de Rs 2 cr. Les rendements nets des propriétés du Maharashtra ont été de l’ordre de 4 à 6 %.

Uttarakhand : L’État est en tête de la demande intérieure de résidences secondaires dans le nord du pays. Seuls 3% des personnes interrogées souhaitent acheter des parcelles dans l’Uttarakhand, reflétant les lois strictes de propriété locale. Les rendements nets des propriétés de l’Uttarakhand ont été de l’ordre de 3 à 6 %.

Himachal Pradesh : L’État a connu une demande limitée de résidences secondaires à plus de Rs 5 cr (seulement 3% des répondants sont à la recherche de telles propriétés). Faible préférence pour les parcelles en coteaux (moins de 5%). Les rendements nets des propriétés de l’Himachal Pradesh ont été de l’ordre de 3 à 6 %.

Tamil Nadu : En tête de la demande intérieure de résidences secondaires dans le sud du pays. À Chennai East Coast Road, il convient de noter (13 %) que la demande provient des penthouses par rapport à d’autres endroits où les penthouses ne représentent que 3 à 7 % de la part de la demande globale. Les rendements locatifs ont été de l’ordre de 3-4%. L’État a connu une appréciation d’environ 15 à 20% des prix de l’immobilier par rapport à l’ère pré-pandémique de 2019.

Sites internationaux

Sur le quart des personnes interrogées qui préfèrent acheter leur résidence secondaire à l’étranger, les 5 premières destinations – Londres, Dubaï, Portugal, Écosse et Canada – représentent plus de 75 % de la part. Les autres destinations d’investissement notables sont l’Australie, Barcelone, Bali, les Pays-Bas, la Suisse, les États-Unis, Oman, le Qatar et l’Asie du Sud-Est.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.