L’accessibilité Android 12 gagne : naviguez autour de votre téléphone avec votre visage

Alors que la version bêta d’Android 12 est disponible depuis des mois, de nouvelles fonctionnalités sont découvertes tout le temps, comme celle qui permet aux utilisateurs de contrôler leur téléphone avec leur visage.

La fonctionnalité, qui a été remarquée pour la première fois par Droid Life via l’utilisateur de Twitter Hani Mohamed Bioud, ajoute la fonctionnalité spécifiquement pour étendre l’accessibilité, bien que rien n’empêche les autres utilisateurs qui ont téléchargé la première version d’Android 12 de l’essayer.

Vous n’avez pas parlé de cette fonctionnalité @MishaalRahman @iamkellex ! pic.twitter.com/0FAa8zj9hD15 août 2021

La fonction, appelée Camera Switch, reconnaît des mouvements faciaux particuliers – du sourire à la levée des sourcils en passant par le regard vers la gauche, la droite et le haut – qui peuvent être mappés aux options de navigation. La fonctionnalité est profondément ancrée dans les paramètres du téléphone. Pour y accéder, accédez à Paramètres > Accessibilité > Switch Access > Paramètres > Commutateur de caméra.

Analyse : Android 12 est gros sur les fonctionnalités, mais pas nécessairement l’accessibilité

La version bêta d’Android 12 a été mise à disposition peu de temps après sa révélation officielle à Google IO 2021, et bien que de nouveaux avantages tels que la refonte de l’interface utilisateur unifiée Material You et de nouveaux contrôles de confidentialité aient été présentés, nous n’avons pas vu grand-chose en termes d’accessibilité avec les versions bêta. en plus de faciliter l’invocation de Google Assistant en appuyant longuement sur le bouton de verrouillage de n’importe quel téléphone.

Cela fait de Camera Switch la fonctionnalité d’accessibilité la plus excitante que nous ayons jamais vue dans Android 12, rattrapant un peu de retard sur les systèmes d’exploitation d’Apple, qui ont offert des options d’accessibilité supérieures et plus étendues – par exemple, une mise à jour iPadOS plus tôt cette année a ajouté la prise en charge pour que les appareils de suivi oculaire tiers puissent naviguer à l’aide des mouvements oculaires.

Mais si vous êtes curieux, la version bêta d’Android 12 est ouverte à plus que les téléphones Pixel, bien que les combinés de Google obtiendront une version bêta publique plus stable ; si vous utilisez l’un des douze autres téléphones compatibles Android 12 comme l’Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9, TCL 20 Pro 5G ou Xiaomi Mi 11, vous aurez accès à une version bêta de développeur plus capricieuse (mais toujours gratuite) .