L’accessoire de Thursday Night Football joue avec les blessures des Packers

Un corps de récepteurs larges déjà mince des Green Bay Packers sera encore plus léger pour l’épreuve de force de jeudi soir contre les Cardinals de l’Arizona avec Davante Adams et Allen Lazard exclus. Les deux ont été placés sur la liste de réserve/COVID-19 plus tôt cette semaine.

Leurs absences signifient qu’Aaron Rodgers tentera de suivre l’une des meilleures offensives par la passe de la NFL et la seule équipe invaincue de la ligue, sans ses trois meilleurs receveurs (Marquez Valdes-Scantling ne devrait pas être activé de la réserve des blessés avant le match , selon Adam Schefter d’ESPN). Cela signifie également que d’autres joueurs devront prendre leur place, ou ne pas le faire, ce qui crée un éventail de résultats concernant les statistiques finales et les paris sur les accessoires.

Les Packers ne devraient pas activer Marquez Valdez-Scantling avant le match de ce soir contre l’Arizona, ce qui lui donne plus de temps pour se remettre de sa blessure aux ischio-jambiers, selon la source. Donc pas de Davante Adams, Allen Lazard ni MVS. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 28 octobre 2021

Randall Cobb devrait profiter le plus de la sortie de ces joueurs. Opérant hors de la fente, il est le receveur large le plus ciblé de Green Bay parmi ceux qui seront actifs jeudi. L’endroit où il s’aligne ne devrait pas changer, mais la chimie qu’il a avec Rodgers en tant que coéquipiers de longue date devrait lui donner un avantage en augmentant les deux captures sur 2,6 cibles par match qu’il voit cette année. Les Packers jouant probablement par derrière, les plus de 4,5 réceptions pour Cobb à -114 cotes sur Tipico Sportsbook sont en jeu. Son sommet de la saison est de cinq attrapés, dont deux touchés, lors de la quatrième semaine contre les Steelers de Pittsburgh.

Cependant, cette même logique ne s’applique pas nécessairement au grand joueur d’évasion de Green Bay il y a une saison, l’ailier rapproché Robert Tonyan. Alors qu’il est troisième de l’équipe dans les cibles avec 25, cela vient avec seulement un taux de capture de 60%, l’un des plus bas de l’équipe. Lui et Rodgers ne se sont pas connectés avec la même efficacité qu’il y a une saison et un affrontement contre une défense des Cardinals qui a permis le moins de verges et le sixième moins de réceptions à des bouts serrés n’aidera pas leur cause. Moins de 3,5 réceptions pour Tonyan, qui ne compte en moyenne que de nombreuses cibles par match, est une assez bonne valeur à +128 cotes.

Alors, à qui d’autre Rodgers lancera-t-il? Les Wideouts Equanimeous St. Brown et Amari Rodgers devraient avoir la possibilité d’élargir leur rôle en attaque. Mais cheval de bataille de retour et deuxième receveur le plus ciblé de Green Bay, Aaron Jones est également toujours dans le champ arrière. Si les Packers veulent garder l’unité de Kyler Murray hors du terrain, ils devront lui donner le ballon tôt et souvent.

Les Cardinals accordent un énorme 5,0 verges par course aux porteurs de ballon adverses, et arrêter Jones ne sera pas plus facile, JJ Watt étant exclu dans un avenir prévisible. Plus de 64,5 verges au sol à -114 cotes seront en jeu pour Jones, qui a éclipsé ce nombre quatre fois en sept matchs cette saison.

Enfin, en regardant de l’autre côté du ballon, avec l’offensive épuisée de Green Bay qui ne devrait pas beaucoup augmenter le score mais toujours capable de garder les disques en vie avec Rodgers sous le centre, il y a une bonne valeur sur moins de 276,5 verges par la passe pour Kyler Murray à +100 chances. Il n’a pas lancé autant de verges en quatre matchs consécutifs. Dans un concours où il ne sera pas obligé de marquer beaucoup, contre une défense contre la passe des Packers qui n’accorde que 210,6 verges par match, il y a une chance qui devient cinq consécutives.

