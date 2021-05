L’accident au stand de Mick Schumacher en Espagne “ nous a tous fait peur ” à Haas

Mick Schumacher a admis que son arrêt aux stands «nous a tous fait peur» dans le garage Haas, après avoir heurté son cric avant à toute vitesse au Grand Prix d’Espagne.

Le jeune recrue s’est opposé et ne pouvait pas tout à fait ralentir, dérapant dans son stand hors du centre, ce qui a eu un impact important pour son membre de l’équipe – mais il n’a pas tardé à donner un coup de pouce pour faire savoir à Schumacher qu’il allait bien.

Schumacher est venu directement à la radio de l’équipe après être revenu sur la bonne voie, en disant: «Est-ce que tout le monde va bien? Désolé pour ça », mais il a été rassuré qu’aucun membre de son équipe de ravitaillement n’avait été blessé.

Le pilote Haas a impressionné pendant la course, devançant Nicholas Latifi de Williams et sautant George Russell au départ. Alors qu’il n’a terminé que devant son coéquipier Nikita Mazepin, il a été applaudi pour sa performance.

«Ce fut une course plus difficile que prévu», a déclaré Schumacher sur Sky Germany. «C’est aussi frustrant parce que l’arrêt aux stands nous a tous un peu effrayés. Nous devons analyser ce qui s’est passé là-bas. Mais l’essentiel est que les garçons vont bien.

«Il semble que je suis allé plus vite, mais pas beaucoup plus vite que lors des essais libres. Ensuite, j’ai eu une voiture à l’arrêt et bien sûr ça ne s’arrête pas plus vite. Ce n’était certainement pas facile.

«Mais nous devons analyser de plus près ce qui s’est passé là-bas. Le premier tour a été très bon, nous avons tout de suite été bons et nous avons dépassé les deux Williams.

«Nous avons beaucoup appris, vu le drapeau à damier et c’est la chose la plus importante.»

Timo Glock ne tarissait pas d’éloges sur le jeune Allemand, car l’ancien pilote de Toyota a déclaré que sa course était «sans faute» malgré sa voiture Haas rétrograde, tout en complimentant son approche avec la façon dont il travaille avec ses collègues.

“L’équipe sait généralement où elle en est”, a déclaré Glock sur Sky Germany. «Ce qu’il fait très bien, c’est de gérer la course assez rapidement et de l’analyser de manière stratégique.

«Il est très bon dans ce domaine jusqu’à présent et se développe de plus en plus. C’est agréable à voir et il a de nouveau terminé une course sans faute.

Le compatriote de Schumacher, Sebastian Vettel, a, quant à lui, trouvé la vie difficile dans son Aston Martin, revenant à la maison P13 après avoir participé à une bataille serrée entre six pilotes pour accéder aux positions finales qui rapportent des points.

“Il est resté coincé au milieu de terrain et n’a pas vraiment pu augmenter la pression des attaquants”, a ajouté Glock. «Au lieu de cela, il a dû se défendre derrière et a ensuite été partiellement dépassé. Cela ne s’est pas déroulé de manière optimale.

«Nous avons vu que l’Aston Martin a encore plus de problèmes sur la distance de course. Bien sûr, c’est dommage. En fin de compte, ce n’est pas ce à quoi s’attend Sebastian Vettel.

«En fait, il faut regarder vers le top 10, mais il y en a encore un gros. Il y a un écart. »

