L’accident d’Alec Baldwin | Ligne électrique

La grande nouvelle d’aujourd’hui est l’accident mortel qui s’est produit sur le tournage d’un film intitulé « Rust », qu’Alec Baldwin produit et dans lequel il joue. Baldwin a accidentellement tiré et tué la vidéaste du film, Halyna Hutchins, et la même balle a légèrement blessé un autre membre de l’équipe.

C’est le genre de reportage sur lequel, souvent, nous n’écrivons pas, surtout quand, comme maintenant, les faits sont encore largement inconnus. Mais je pense que quelques observations préliminaires peuvent être faites.

Baldwin prend naturellement beaucoup de peine pour ce tweet, qu’il a fait il y a plusieurs années :

C’est terrible, comme Baldwin le découvre maintenant. Demandez à Derek Chauvin.

Les faits sortiront bientôt, mais en attendant, il y a des questions et des observations évidentes.

* De nombreux reportages ont fait référence à Baldwin tirant avec un « pistolet à hélice ». Je ne pense pas que c’était un accessoire; il semble clair que c’était un vrai pistolet.

* Baldwin a pointé l’arme sur Halyna Hutchins et a appuyé sur la détente. Il n’y a qu’un seul scénario sur lequel cela est même de loin acceptable : s’ils filmaient, et la scène demandait à Baldwin de tirer directement sur la caméra. C’est peut-être ce qui s’est passé.

* Sinon, Baldwin devrait avoir de sérieux problèmes juridiques. Vous ne pointez jamais, jamais, jamais une arme sur qui que ce soit, encore moins pointez-la et appuyez sur la détente ! Même pour les novices en armes à feu comme moi, le fait de ne jamais, jamais, pointer une arme sur quelqu’un – même si vous n’avez pas l’intention d’appuyer sur la gâchette – est si profondément ancré qu’il est difficile de comprendre comment quelqu’un pourrait le faire.

* Si, et seulement si, ils tournaient une scène dans laquelle Baldwin devait pointer l’arme vers la caméra et appuyer sur la gâchette, sa conduite est compréhensible. Même alors, en tant que novice en matière d’armes à feu, je ne peux pas imaginer faire une telle chose sans vérifier personnellement trois fois l’arme pour m’assurer que la procédure était sûre.

* Après l’accident, Baldwin aurait déclaré qu’on ne lui avait jamais remis d’arme « chaude ». Tout en reconnaissant que l’utilisation de la terminologie des armes à feu n’est pas uniforme, je pense que certaines sources d’information ont peut-être mal interprété ce commentaire angoissé. À ma connaissance, « chaud » signifie qu’il y a une cartouche dans la chambre, de sorte que si la gâchette est enfoncée, le pistolet tirera. Le terme « chargé » est ambigu. J’utilise « chargé » pour signifier qu’il y a un chargeur dans le pistolet et que le chargeur contient des cartouches. La différence est que, avec un pistolet semi-automatique à simple action, vous devez crémaillère la glissière pour rendre un pistolet «chargé» «chaud». D’autres peuvent utiliser ces termes différemment.

Ce que je veux dire, c’est que si Baldwin pensait que le pistolet n’était pas « chaud », cela pourrait bien signifier qu’il pensait que rien ne se passerait s’il appuyait sur la gâchette (encore une fois, je suppose un pistolet semi-automatique à simple action). Cela ferait non sens s’ils filmaient une scène où il devait tirer directement sur la caméra – de toute évidence, l’arme était censée tirer quand il appuyait sur la gâchette – mais cela pourrait avoir beaucoup de sens s’il s’amusait et pointait l’arme à feu vers Hutchins comme une blague.

* Il est presque impossible de comprendre comment quelqu’un sur le plateau qui était responsable d’armes à feu pourrait remettre à un acteur une arme chargée de cartouches ordinaires. Les fusils de cinéma tirent à blanc, qui, d’après ce que je comprends, sont simplement des cartouches ordinaires dont la balle a été retirée. La négligence impliquée ici est difficile à comprendre, mais apparemment pas sans précédent dans le monde du cinéma. Alec Baldwin, en tant que producteur et star, porte une part de responsabilité pour la sécurité globale sur le plateau. Et, comme indiqué ci-dessus, je ne peux pas imaginer pointer une arme à feu sur une personne et appuyer sur la gâchette sans vérifier personnellement la sécurité de l’opération.

* Qu’il s’agisse d’une catastrophe vitale pour Alec Baldwin, tout comme la mort de George Floyd a été une catastrophe vitale pour Derek Chauvin, va sans dire. (Une différence évidente est que Chauvin n’a probablement pas du tout tué George Floyd, puisque Floyd avait deux à trois fois une surdose mortelle de fentanyl dans son système, tandis que la balle de Baldwin a incontestablement tué Halyna Hutchins.) Mais l’incident met certaines choses dans perspective. Sur cette photo de Baldwin, parlant au téléphone après l’accident, vous pouvez voir qu’il portait un masque et l’a apparemment enlevé pour parler au téléphone :

C’est agréable de savoir qu’il gardait tout le monde en sécurité.