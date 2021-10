Le moment où l’arme d’Alec Baldwin a explosé et a coûté la vie à un directeur de la photographie aurait été filmé. Comme cela a été largement rapporté, Baldwin a appuyé sur la gâchette d’une arme à feu qui était destinée à être un accessoire mais qui contenait en réalité une cartouche vivante. Le « pistolet à hélice » a également tué le réalisateur du film. Au moment de l’incident tragique, Baldwin tournait Rust. L’incident a coûté la vie à Halyna Hutchins, une cinéaste de 42 ans qui montait dans l’industrie.

Le Sun rapporte que le tournage a été capturé par une équipe de tournage pendant les répétitions pour la scène spécifique. Un initié affirme : « La caméra faisait face à Alec qui tournait dans la direction générale de la caméra pendant une scène de répétition qui était enregistrée. Les caméras ont capturé Alec en train de filmer mais Halyna et Joel étaient derrière la caméra donc je ne pense pas que les caméras les ont capturés être tué par balles. »

En conséquence, « les caméras, les lumières et les accessoires ont été endommagés » par les coups de feu. Il y avait aussi « le verre brisé était partout ». On ne sait pas si les images restent disponibles ou ont également été endommagées.

Balwin, 63 ans, a rompu son silence sur cet événement malheureux le vendredi 22 octobre dans une déclaration officielle qui a également été publiée sur son compte Twitter. « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a-t-il écrit. « Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et aimé Halyna. »

Plusieurs photos de Balwin prises après son interrogatoire par la police circulaient également sur les réseaux sociaux. Sur une photo, Baldwin semble affligé et debout sur le trottoir, les mains sur les genoux.