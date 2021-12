L’accident de Charles Leclerc à 170 mph suscite des craintes pour la sécurité sur une piste non testée avant l’épreuve de force de Formule 1 entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au Grand Prix d’Arabie saoudite

Charles Leclerc s’est éloigné d’un accident effrayant à 170 mph lors des essais pour le Grand Prix d’Arabie saoudite, suscitant des craintes pour la sécurité du nouveau circuit de Djeddah.

Vendredi, le Monacan a percuté les barrières au virage 22, radiant sa Ferrari mais s’échappant du véhicule indemne.

Le circuit est un nouveau défi pour tous les pilotes

Leclerc est sorti indemne de l’accident

L’Arabie saoudite sera l’hôte de ce qui devrait être une confrontation palpitante entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dimanche lors du premier Grand Prix du pays.

Verstappen a une étroite avance de huit points sur le champion en titre Hamilton, qui a remporté les deux dernières épreuves pour augmenter la perspective d’un contexte gagnant-gagnant lors de la dernière course de la semaine prochaine à Abu Dhabi.

Le Britannique a été le plus rapide lors des deux séances d’entraînement en Arabie saoudite après avoir exprimé ses inquiétudes concernant le bilan du pays en matière de droits humains.

Ce ne sont pas les seuls soucis à Djeddah alors que les pilotes tentent de conquérir une piste à grande vitesse qui est à peine terminée.

Leclerc a appris à quel point la piste de Djeddah peut être dangereuse

Les pilotes testaient le nouveau circuit vendredi

Après avoir commencé la construction il y a quelques mois à peine, les travailleurs ajoutaient encore la touche finale tard dans la nuit de jeudi.

Il n’y a eu aucune épreuve test pour cette course, malgré des vitesses de pointe de plus de 200 mph et d’épaisses barrières de béton tout autour.

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a prévenu : « Fernando Alonso a dit que c’était un circuit assez exigeant.

« Beaucoup d’angles morts et une vitesse élevée entre les murs, donc beaucoup d’attention à tout moment pour s’assurer que vous ne faites pas d’erreur.

« Une erreur (…) que vous allez payer très sévèrement. Si vous vous écrasez, vous pourriez endommager gravement la voiture ou même vous blesser.