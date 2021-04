L’accident de George Russell “ est le résultat de nos attaques ”

Dave Robson dit que le seul point positif à sortir de l’accident de George Russell est que cela s’est produit pendant que Williams «attaquait», et attaquait une Mercedes à cela.

Williams a montré un bon rythme au Grand Prix d’Émilie-Romagne, les deux pilotes sortant de Q1.

Mais alors que la course de Nicholas Latifi se terminait tôt, le pilote Williams heurtant Nikita Mazepin alors qu’il revenait sur la piste après un arrêt, Russell courait dans le top dix lorsque sa course s’est terminée tôt.

Courant P10, le Britannique a utilisé son DRS pour attaquer Valtteri Bottas dans la ligne droite principale, seulement pour se tromper horriblement et éliminer les deux voitures.

Williams a laissé Imola sans un seul point, mais Robson voit des raisons d’être optimiste.

«Nous pensions vraiment que nous avions une bonne chance de marquer des points», a admis Robson.

«Les conditions mitigées au départ n’étaient évidemment pas vraiment idéales, mais en fait je pense que nous les avons prises dans notre foulée, nous avons pris de bonnes décisions.

«Alors, finir avec rien est évidemment profondément frustrant.»

«Les deux pilotes ont été très bons dès le départ», a-t-il poursuivi.

«Les qualifications ne pouvaient pas être beaucoup mieux. De toute évidence, Tsunoda a commis une erreur, ce qui était un cadeau pour nous, mais sinon, toutes les places que nous avons obtenues ont été obtenues au mérite.

«Je suppose que l’un des points positifs est la voiture, le rythme était bon. Au moins George, l’accident est venu du fait que nous avons attaqué, et de toutes les voitures à attaquer, c’était le MGP [Mercedes], ce que nous ne sommes pas capables de faire depuis longtemps. »

💥 Valtteri Bottas ve George Russell’ın kazası. # ImolaGP https://t.co/xjj9DcplNp – F1 Sports (@ F1Sportss) 18 avril 2021

Robson, cependant, s’est arrêté en disant que Williams était «optimiste» quant à ses chances pour le reste de la saison.

Il a déclaré à Motorsport.com: «Je ne sais pas à propos de haussier. Je trouve heureux que la voiture ait bien performé.

«Je pense qu’il y aura des circuits à venir où la voiture se comportera plus comme elle l’a fait à Bahreïn [where Williams’ only finisher Russell finished a distant 14th] et certains où c’est plus comme ici.

«Je ne dirais pas que j’étais optimiste pour chaque course à venir, mais je suis vraiment ravi de voir qu’elle se comporte mieux ici et de savoir que nous avons des opportunités à venir.

«Je ne pense pas que nous nous sommes appuyés sur beaucoup de chance ce week-end. Je pense que nous y étions sur la base du mérite.

«Ce circuit nous convient peut-être plutôt bien, mais je pense qu’il y en aura d’autres qui le feront aussi.»

