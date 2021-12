L’accord AirPods 3 offre un plus bas historique, et plus encore

Toutes les meilleures offres en milieu de semaine d’aujourd’hui sont maintenant disponibles, avec les AirPods 3 d’Apple tombant à un plus bas historique de 150 $. C’est aux côtés des supports de voiture pour iPhone iOttie de 16 $ et quelques remises Sonos pour les vacances. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les AirPods 3 tombent à 150 $ avec une offre la plus basse de tous les temps

Après avoir vu quelques doorbusters au cours du Black Friday sur les derniers écouteurs d’Apple, Amazon est de retour cette Cyber ​​Week pour donner aux acheteurs une autre chance au cas où ils manqueraient cela. À l’heure actuelle, vous pouvez marquer les nouveaux AirPods 3 pour 150 $. Cherchant normalement 179 $, vous envisagez l’une des premières remises notables depuis sa sortie plus tôt cet automne, parallèlement à un match du plus bas historique.

Apple a récemment lancé ses nouveaux AirPods 3 en octobre avec un tout nouveau design qui s’inspire de la version pro, mais sans les embouts en silicone ajoutés. Mis à part la forme, Apple apporte également de nouvelles fonctionnalités dans le mix, comme la prise en charge de Spatial Audio, ainsi qu’une augmentation de l’indice de résistance à l’eau pour être mieux adapté au suivi des entraînements. Sans oublier que le nouveau boîtier de charge MagSafe offre 30 heures d’écoute pour compléter l’ensemble.

Économisez sur les supports de voiture iOttie pour iPhone à partir de 16 $

Après les premières offres iOttie Black Friday qui ont été mises en ligne la semaine dernière, Amazon baisse encore plus les prix des accessoires iPhone et Android à la suite de l’événement de magasinage des Fêtes. Notre premier choix est le support de voiture pour tableau de bord iOttie Easy One Touch 5 pour 20 $. Atteignant normalement 25 $, il s’agit de l’une des meilleures remises à ce jour sur la nouvelle version à 20% de réduction, et près de 2 $ en dessous de notre mention précédente du Black Friday.

Fournissant le support One Touch récemment rafraîchi d’iOttie, le dernier accessoire de voiture de la marque arrive avec une base à ventouse et un bras télescopique. Fixé à votre tableau de bord ou à votre pare-brise, il tiendra votre iPhone ou votre smartphone Android en vue pour garder un œil sur la navigation, etc. De plus, le support peut s’ajuster pour tout contenir, du compact iPhone 13 mini au plus grand 13 Pro Max et d’autres combinés intermédiaires.

Les remises Sonos rares arrivent après le Black Friday

Alors que le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont passés sans aucune vente Sonos, la marque prend maintenant les choses en main en actualisant sa vitrine remise à neuf certifiée avec des offres à prix réduit. Headlining est sa barre de son Beam AirPlay 2 de génération précédente pour 319 $. En baisse par rapport au prix d’origine de 399 $, il s’agit d’une offre globale rare et assez notable sur la mise à niveau du cinéma maison, en particulier avec une grande partie de la saison des achats de vacances dans la vue arrière.

Bien sûr, ce n’est pas le modèle qui vient de sortir, mais Sonos Beam offre toujours un moyen compact de mettre à niveau les haut-parleurs intégrés de votre téléviseur sans sacrifier les fonctionnalités. Il contient la fonctionnalité AirPlay 2 aux côtés d’Alexa intégré et de l’intégration avec le reste de la gamme Sonos. Vous pouvez en savoir plus dans notre examen pratique. Cela comprend une garantie complète d’un an, comme tout le reste de la vente.

