L’accord AirPods Max offre un nouveau plus bas historique à 60 $ de réduction, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui démarrent avec un nouveau plus bas historique sur les AirPods Max, qui sont rejoints par certaines offres AirPods Pro post-Prime Day de 170 $. C’est à côté de la baisse de prix assez notable sur le chargeur officiel MagSafe d’Apple à 20 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’accord AirPods Max offre un nouveau plus bas historique

Amazon propose actuellement les AirPods Max d’Apple pour 489 $ dans plusieurs styles. Alors que vous paierez généralement 549 $, l’offre d’aujourd’hui offre 60 $ d’économies tout en réduisant de 10 $ nos mentions précédentes pour marquer un nouveau plus bas historique. Non seulement cette remise est mentionnée dans notre mention Prime Day, mais c’est toujours une chance rare de marquer les canettes hi-fi pour moins que la vente au détail.

Les nouveaux AirPods Max d’Apple apportent de nombreuses fonctionnalités qui ont été des agrafes dans ses véritables écouteurs sans fil à une conception supra-auriculaire soutenue par la puce H1. Outre la suppression active du bruit et la prise en charge de l’audio spatial, vous envisagez également une lecture de 20 heures, la prise en charge de Hey Siri et un design haut de gamme composé d’aluminium, d’un auvent en maille tricotée et de coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante, mais chère dans notre examen pratique, bien que l’accord d’aujourd’hui aide certainement avec ce dernier.

Optez plutôt pour les AirPods Pro

Mais si le prix plus élevé et l’ajustement sur l’oreille ne font pas grand-chose pour vous, des remises post-Prime Day sont également arrivées sur AirPods Pro pour ceux qui ont raté leur achat plus tôt dans la semaine. En ce moment chez Woot, vous pouvez marquer les écouteurs phares d’Apple pour 190 $. Ceux qui ne craignent pas de suivre la voie des rénovations certifiées peuvent économiser encore plus avec le prix tombant à 170 $ chez Best Buy. Dans les deux cas, ceux-ci sont en baisse par rapport au taux initial de 249 $ pour marquer certains des meilleurs prix de l’année.

Les AirPods Pro offrent bon nombre des mêmes fonctionnalités que celles mentionnées ci-dessus, telles que ANC, Hey Siri et Spatial Audio, mais avec une véritable conception sans fil intra-auriculaire soutenue par la puce H1 d’Apple. La fidélité audio ne sera pas aussi bonne qu’avec les AirPods Max, mais la portabilité sera pratique pour les étudiants ou les navetteurs.

Le chargeur officiel MagSafe d’Apple tombe à 20 $

Le vendeur eBay de confiance A4C propose actuellement le chargeur MagSafe officiel d’Apple dans un état de boîte ouverte pour 20 $. Normalement, vous paieriez 39 $ avec l’offre d’aujourd’hui, battant la remise concurrente d’Amazon de 14 $ pour marquer le meilleur prix que nous ayons vu à ce jour. À titre de comparaison, le plus bas que nous ayons vu sur un nouveau modèle de condition est de 30 $. Si vous avez acheté l’un des derniers combinés d’Apple l’automne dernier ou depuis, le nouveau chargeur MagSafe vaut certainement la peine d’être ajouté à votre kit.

En tant que point de vue de la marque sur la recharge sans fil, cet accessoire améliore l’expérience en offrant tous les avantages d’un câble avec la commodité de ne rien brancher. Il s’enclenche magnétiquement à l’arrière de votre appareil afin de fournir 15 W de puissance à un combiné de la série iPhone 12.

Les meilleures offres d’échange

