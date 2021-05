L’accord AirPods Max offre une nouvelle boîte d’or 2021 Low + Anker

Nous sommes à la moitié de la semaine et sommes en train de rassembler toutes les meilleures offres d’aujourd’hui, qui sont soulignées par un faible 2021 sur les AirPods Max. C’est à côté d’un jusqu’à 38% de réduction Vente d’accessoires iPhone Anker Gold Box et autant que 74 $ de rabais Le dernier iPad Air d’Apple. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les AirPods Max tombent au meilleur prix de l’année

Le détaillant Apple agréé Expercom propose actuellement les AirPods Max d’Apple pour 519 $ dans plusieurs styles. Atteignant normalement 549 $, l’offre d’aujourd’hui n’est que la troisième réduction notable de prix depuis sa sortie, bat notre précédente mention pour l’Amazonie basse de 13 $ et est le meilleur prix de l’année.

Les nouveaux AirPods Max d’Apple apportent de nombreuses fonctionnalités qui ont été des éléments essentiels de ses véritables écouteurs sans fil à une conception sur l’oreille soutenue par la puce H1. Outre la suppression active du bruit stellaire et la prise en charge de l’audio spatial, vous recherchez également une lecture de 20 heures, une prise en charge Hey Siri et un design haut de gamme composé d’aluminium, d’un auvent en maille tricotée et de coussinets en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante, mais coûteuse dans notre examen pratique, bien que l’offre d’aujourd’hui aide certainement à ce dernier.

Amazon lance 38% de réduction sur la vente Anker Gold Box

Woot via Amazon offre jusqu’à 38% de réduction Accessoires Anker, banques d’alimentation et câbles Lightning. Le chargeur portable Anker PowerCore Fusion 10000 USB-C 20W pour 34 $. Régulièrement de 46 $, c’est une baisse de prix de 25% et le prix le plus bas que nous puissions trouver.

Cet Anker PowerCore Fusion combine une banque d’alimentation portable de 10000 mAh avec un chargeur mural à double port dans une seule unité. À côté du port USB-A, vous trouverez une prise USB-C de 20 W «conçue pour charger le dernier iPhone à 50% en seulement 30 minutes». Selon Anker, vous pouvez également recharger un smartphone plusieurs fois tout en offrant beaucoup de jus pour les iPad et autres appareils.

Économisez jusqu’à 74 $ sur le dernier iPad Air d’Apple

Amazon offre actuellement une réduction sur le dernier iPad Air 10,9 pouces d’Apple, en prenant autant que 74 $ de rabais une sélection de configurations. Dans l’ensemble, vous regardez tout, des modèles de base aux versions Wi-Fi + Cellular, en passant par les capacités de stockage de niveau supérieur et à peu près tous les coloris disponibles sur 599 $. Ces réductions correspondent ou battent nos mentions précédentes et font partie des meilleurs prix de l’année.

Si le lancement de la nouvelle coque Air MAX + de Brydge vous fait penser qu’il est temps de passer au dernier iPad Air d’Apple, la réduction d’aujourd’hui vous aidera certainement. Vous regardez un écran Liquid Retina bord à bord de 10,9 pouces avec prise en charge des accessoires Apple Pencil et Magic Keyboard. Alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic, il y a aussi le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation, aux côtés de 256 Go de stockage, d’une charge USB-C et d’une autonomie allant jusqu’à 10 heures. Découvrez de plus près toutes les fonctionnalités de notre couverture de lancement.

