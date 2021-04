L’accord Amazon laisse tomber ce nouveau drone de caméra Full HD à seulement 39,99 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Rappelez-vous à quel point les drones quadricoptères étaient incroyablement populaires lorsque les premiers modèles ont été lancés il y a toutes ces années? Ensuite, comme c’est le cas avec tant de produits à la mode, la demande s’est vraiment calmée au bout d’un moment et il semblait que les gens étaient à peu près épuisés.

Eh bien, tout le monde s’est apparemment souvenu à quel point les drones sont géniaux en même temps, car des milliers et des milliers de nos lecteurs ont commandé de nouveaux quadricoptères à Amazon au cours du mois dernier. Et maintenant, il y a un nouveau modèle génial dont vous devez vérifier qui est d’une manière ou d’une autre disponible dès maintenant sur Amazon pour seulement 39,99 $!

Nous avons couvert tellement d’offres de drones impressionnantes que nous avons découvertes récemment, alors félicitations si vous en avez profité. Si vous êtes toujours à la recherche de bons, cependant, vous devez vérifier l’accord tueur dès maintenant sur Amazon qui réduit la nouvelle tendance. Drone avec caméra Full HD Eachine E58 Pro à son prix le plus bas encore.

Avec un PDSF de seulement 50 $, le Drone avec caméra Full HD Eachine E58 Pro est vraiment une excellente affaire tous les jours de la semaine. Il offre toutes les fonctionnalités clés que vous pourriez souhaiter, comme un design pliable compact, une caméra 1080p cristalline qui diffuse comme sur votre smartphone, deux batteries pour doubler votre temps de vol, des tours de roulement et de retournement, et toujours un mode de maintien d’altitude qui maintient le drone planant en place sans aucune intervention de l’utilisateur.

Il est vrai que ce nouveau drone est une bonne affaire à son prix de détail complet, mais vous n’allez pas payer autant pour le moment. Rendez-vous sur Amazon et vous trouverez une réduction importante de 20% qui réduit votre coût à seulement 39,99 $. Les drones comme celui-ci se vendent souvent à 100 $ ou même plus, vous obtenez donc une offre fantastique.

Voici les puces fournies par le fabricant sur sa liste Amazon:

【Images et vidéos HD 1080P et fonction FPV】: Le drone E58 Pro est équipé d’une caméra HD 1080P grand angle 120 ° avec angle réglable, qui capture des vidéos de haute qualité et des photos aériennes claires. Le système FPV de transmission en temps réel WiFi peut se connecter à votre téléphone avec le drone et la vue sera affichée directement sur votre téléphone, profitez ainsi du monde au-dessus de l’horizon, capturez avec précision des photos et enregistrez des vidéos pour des moments extraordinaires. 【Conception pliable, double temps de vol et bras de drone remplaçable】: 2 batteries modulaires peuvent supporter un temps de vol plus long pour vous et votre famille. Le petit fuselage contient d’excellentes performances, une conception de pliage intelligente, vous permet de voyager léger, de profiter du plaisir de vol. Le bras du drone est très facile à remplacer, si le moteur ou le bras du drone est cassé par accident, vous n’avez plus à vous soucier du fait que le drone ne fonctionne plus. Il suffit de remplacer facilement le bras du drone et il peut voler à nouveau comme un tout neuf. 【Facile à utiliser】: En mode de maintien d’altitude, vous pouvez verrouiller avec précision la hauteur et l’emplacement, le survol stable et capturer des vidéos ou des photos sous n’importe quel angle de prise de vue, ce qui rend l’expérience très facile et pratique, c’est bon pour un novice, qui peut jouez facilement ce drone. Le drone décolle et atterrit automatiquement en un seul clic, ce qui est très pratique. Il y a un bouton d’atterrissage d’urgence pour éviter les collisions avec d’autres choses. 【Plusieurs vitesses et modes de vol】: Le drone E58 Pro comprend les nouveaux effets spéciaux de roulement 3D et peut être une surprise! La fonction de retour à une touche permet au drone de revenir automatiquement sans perdre le drone. L’option de mode sans tête peut rendre la face avant du drone identique à celle de la télécommande, ce qui facilite le vol vers votre destination. Avec la fonction Trimming, vous pouvez ajuster en fonction de la direction d’inclinaison, ce qui permet au drone de se stabiliser pendant le vol. 【Contrôle APP】: Téléchargez l’application pour contrôler le drone. Cliquez sur l’icône du gyroscope, le drone volera en fonction de la gravité du téléphone mobile. Cliquez sur l’icône REV, le drone peut retourner l’écran à 180 degrés. Cliquez sur l’icône VR pour activer le mode écran partagé. Portez les lunettes VR pour profiter de la visualisation 3D par transmission en temps réel. Cliquez sur l’icône de vol Trajectoire pour dessiner une trajectoire de vol sur le téléphone. Le drone suivra alors la trajectoire.

Drone avec caméra 1080p, EACHINE E58 Pro WiFi FPV Drone avec caméra HD 1080P pour adultes 120 ° F… Prix: 39,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

